https://ria.ru/20250128/dagdelen-1995845633.html

В ФРГ неожиданно отреагировали на новое решение ЕС в отношении России

В ФРГ неожиданно отреагировали на новое решение ЕС в отношении России - РИА Новости, 28.01.2025

В ФРГ неожиданно отреагировали на новое решение ЕС в отношении России

Депутат бундестага Севим Дагделен назвала новые санкции ЕС против России выстрелом себе в ногу. Об этом она написала в соцсети X. "Глупее быть не может: санкции РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:39:00+03:00

2025-01-28T10:39:00+03:00

2025-01-28T14:02:00+03:00

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россия

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севим дагделен

евросоюз

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен назвала новые санкции ЕС против России выстрелом себе в ногу. Об этом она написала в соцсети X. "Глупее быть не может: санкции ЕС против России, которые наносят ущерб, в частности, Германии, продолжают действовать", — говорится в публикации. Она добавила, что Германия просто стреляет себе в ногу, участвуя в экономической войне, в то время как каждая пятая атомная электростанция в США продолжает работать на российском уране. Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление действия экономических санкций против России на полгода, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995822931.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html

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в мире, россия, германия, сша, севим дагделен, евросоюз, кайя каллас