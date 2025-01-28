https://ria.ru/20250128/coca-cola-1995858455.html

Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за хлоратов

Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за хлоратов - РИА Новости, 28.01.2025

Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за хлоратов

Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:36:00+03:00

2025-01-28T11:36:00+03:00

2025-01-28T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Coca-Cola Europacific Partners Belgium. "Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило..., что распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья", - говорится в статье. Агентство отмечает, что жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. Компания заявила, что находится в контакте с властями каждой пострадавшей страны. При этом число проданных емкостей, представляющих опасность для здоровья, не уточняется. Хлораты взаимодействуют с гемоглобином, вызывая метгемоглобинемию и приводя к распаду эритроцитов. Смертельной дозой хлоратов для человека могут стать 10 граммов вещества на 1 килограмм массы тела.

https://ria.ru/20240802/sud-1963773965.html

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