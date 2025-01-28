https://ria.ru/20250128/chuvashiya-1995971376.html

Житель Подмосковья получил срок за госизмену

Житель Подмосковья получил срок за госизмену - РИА Новости, 28.01.2025

Житель Подмосковья получил срок за госизмену

Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями, сообщила... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:53:00+03:00

2025-01-28T17:53:00+03:00

2025-01-28T17:57:00+03:00

россия

происшествия

чувашская республика (чувашия)

вооруженные силы сша

украина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями, сообщила прокуратура Чувашии. Установлено, что в июне 2022 года житель Московской области произвел фотосъемку территории военной части и отправил снимки представителям одного из украинских военизированных объединений, признанных террористической организацией. Кроме того, с января по декабрь 2023 года он перевел конвертированные в криптовалюту средства на счета, используемые для финансовой поддержки украинских вооруженных формирований. Преступная деятельность злоумышленника была пресечена УФСБ России по Чувашии. Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). "Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из мест заключения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), вооруженные силы сша, украина