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Житель Подмосковья получил срок за госизмену - РИА Новости, 28.01.2025
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17:53 28.01.2025 (обновлено: 17:57 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/chuvashiya-1995971376.html
Житель Подмосковья получил срок за госизмену
Житель Подмосковья получил срок за госизмену - РИА Новости, 28.01.2025
Житель Подмосковья получил срок за госизмену
Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями, сообщила... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:53:00+03:00
2025-01-28T17:57:00+03:00
россия
происшествия
чувашская республика (чувашия)
вооруженные силы сша
украина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями, сообщила прокуратура Чувашии. Установлено, что в июне 2022 года житель Московской области произвел фотосъемку территории военной части и отправил снимки представителям одного из украинских военизированных объединений, признанных террористической организацией. Кроме того, с января по декабрь 2023 года он перевел конвертированные в криптовалюту средства на счета, используемые для финансовой поддержки украинских вооруженных формирований. Преступная деятельность злоумышленника была пресечена УФСБ России по Чувашии. Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). "Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из мест заключения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html
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россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), вооруженные силы сша, украина
Россия, Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Вооруженные силы США, Украина
Житель Подмосковья получил срок за госизмену

Прокуратура Чувашии: житель Подмосковья получил 12 лет за передачу фото Киеву

© Прокуратура Чувашии/TelegramЖитель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями
Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Прокуратура Чувашии/Telegram
Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Житель Московской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за госизмену из-за сотрудничества с украинскими вооруженными формированиями, сообщила прокуратура Чувашии.
Установлено, что в июне 2022 года житель Московской области произвел фотосъемку территории военной части и отправил снимки представителям одного из украинских военизированных объединений, признанных террористической организацией. Кроме того, с января по декабрь 2023 года он перевел конвертированные в криптовалюту средства на счета, используемые для финансовой поддержки украинских вооруженных формирований. Преступная деятельность злоумышленника была пресечена УФСБ России по Чувашии. Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
"Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из мест заключения", - говорится в сообщении.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Украине расследуют новые факты госизмены по делу против Порошенко
21 января, 00:31
 
РоссияПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)Вооруженные силы СШАУкраина
 
 
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