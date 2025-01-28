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ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах - РИА Новости, 28.01.2025
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10:25 28.01.2025 (обновлено: 10:38 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html
ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах
ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах - РИА Новости, 28.01.2025
ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах
Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили не менее 805 миллионов... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:25:00+03:00
2025-01-28T10:38:00+03:00
происшествия
курск
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили не менее 805 миллионов рублей на контрактах по строительству оборонных сооружений, следует из иска Генеральной прокуратуры РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. "Васильев М.С., Бессонов Ю.В., Мартьянов В.В., Федоров Д.В. и Уткин И.О. передали Лукину В.В., Грабину И.В. и Мартьяновой С.В. в качестве вознаграждения 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей) за оказанное ими незаконное содействие при заключении договоров и получение бюджетных денежных средств", - говорится в иске. Ранее суды заключили под стражу по делу о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, Лукина, Грабина и Федорова. Мартьянова также находится под стражей, но ее арестовывали в Иваново.
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происшествия, курск, курская область, иваново
Происшествия, Курск, Курская область, Иваново
ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах

ГП: руководство курской корпорации развития незаконно получило более 805 млн руб

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЧиновник
Чиновник - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили не менее 805 миллионов рублей на контрактах по строительству оборонных сооружений, следует из иска Генеральной прокуратуры РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Иск направлен в Ленинский районный суд Курска.
"Васильев М.С., Бессонов Ю.В., Мартьянов В.В., Федоров Д.В. и Уткин И.О. передали Лукину В.В., Грабину И.В. и Мартьяновой С.В. в качестве вознаграждения 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей) за оказанное ими незаконное содействие при заключении договоров и получение бюджетных денежных средств", - говорится в иске.
Ранее суды заключили под стражу по делу о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, Лукина, Грабина и Федорова. Мартьянова также находится под стражей, но ее арестовывали в Иваново.
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