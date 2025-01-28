https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html

ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах

ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах - РИА Новости, 28.01.2025

ГП: курские чиновники незаконно получили 805 миллионов рублей на контрактах

Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили не менее 805 миллионов... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:25:00+03:00

2025-01-28T10:25:00+03:00

2025-01-28T10:38:00+03:00

происшествия

курск

курская область

иваново

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149883/41/1498834140_86:54:1036:588_1920x0_80_0_0_fba64bbbc0a0e76dcd2f58f9f2ae0586.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили не менее 805 миллионов рублей на контрактах по строительству оборонных сооружений, следует из иска Генеральной прокуратуры РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. "Васильев М.С., Бессонов Ю.В., Мартьянов В.В., Федоров Д.В. и Уткин И.О. передали Лукину В.В., Грабину И.В. и Мартьяновой С.В. в качестве вознаграждения 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей) за оказанное ими незаконное содействие при заключении договоров и получение бюджетных денежных средств", - говорится в иске. Ранее суды заключили под стражу по делу о хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области, Лукина, Грабина и Федорова. Мартьянова также находится под стражей, но ее арестовывали в Иваново.

https://ria.ru/20241220/rastrata-1990355625.html

курск

курская область

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, курская область, иваново