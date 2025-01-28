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В МВД Чечни рассказали об уровне преступности в регионе
В МВД Чечни рассказали об уровне преступности в регионе - РИА Новости, 28.01.2025
В МВД Чечни рассказали об уровне преступности в регионе
Общая раскрываемость преступлений в Чечне за 2024 год составила 78%, что на 28,8% превышает среднюю раскрываемость в целом по России, приводит итоги... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:47:00+03:00
2025-01-28T17:47:00+03:00
2025-01-28T17:47:00+03:00
россия
безопасность
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 янв - РИА Новости. Общая раскрываемость преступлений в Чечне за 2024 год составила 78%, что на 28,8% превышает среднюю раскрываемость в целом по России, приводит итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за прошедший год пресс-служба МВД по региону. "Уровень преступности в расчёте на 100 тысяч человек составил 166,3 преступления, что является наименьшим значением по России и в 7,9 раза меньше среднероссийского показателя. По данному направлению Чеченская Республика находится на 1 месте среди всех субъектов Российской Федерации. Общая раскрываемость преступлений в Чеченской Республике составила 78%, что на 28,8% превышает среднюю раскрываемость по Российской Федерации", - цитирует пресс-служба руководителя МВД по Чечне Аслана Ирасханова. Также сообщается о сокращении преступлений, совершенных на улицах, на 30% в республике, в то же время возросло количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 7,2%. Отмечается, что из незаконного оборота изъято более 16 килограммов наркотических средств и около 1,5 килограммов сильнодействующих веществ. По информации пресс-службы МВД по Чечне, сокращено и число аварий на 3,6%, погибших в них людей - на 4,4%, травмированных - на 1,6%, что, по информации пресс-службы, стало результатом проводимых профилактических мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
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россия, безопасность, чеченская республика (чечня)
Россия, Безопасность, Чеченская республика (Чечня)
В МВД Чечни рассказали об уровне преступности в регионе
МВД Чечни: раскрываемость преступлений в Чечне за 2024 год составила 78%
ГРОЗНЫЙ, 28 янв - РИА Новости. Общая раскрываемость преступлений в Чечне за 2024 год составила 78%, что на 28,8% превышает среднюю раскрываемость в целом по России, приводит итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за прошедший год пресс-служба МВД по региону.
"Уровень преступности в расчёте на 100 тысяч человек составил 166,3 преступления, что является наименьшим значением по России
и в 7,9 раза меньше среднероссийского показателя. По данному направлению Чеченская Республика находится на 1 месте среди всех субъектов Российской Федерации. Общая раскрываемость преступлений в Чеченской Республике составила 78%, что на 28,8% превышает среднюю раскрываемость по Российской Федерации", - цитирует пресс-служба руководителя МВД по Чечне Аслана Ирасханова.
Также сообщается о сокращении преступлений, совершенных на улицах, на 30% в республике, в то же время возросло количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 7,2%. Отмечается, что из незаконного оборота изъято более 16 килограммов наркотических средств и около 1,5 килограммов сильнодействующих веществ. По информации пресс-службы МВД по Чечне, сокращено и число аварий на 3,6%, погибших в них людей - на 4,4%, травмированных - на 1,6%, что, по информации пресс-службы, стало результатом проводимых профилактических мер по обеспечению безопасности дорожного движения.