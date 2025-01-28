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Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи - РИА Новости, 28.01.2025

Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, свидетельствует трансляция мероприятия на YouTube. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:23:00+03:00

2025-01-28T18:23:00+03:00

2025-01-28T19:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, свидетельствует трансляция мероприятия на YouTube. "Мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал", — заявил в эфире председатель совета науки и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Дэниел Холтс.По его словам, "любой перевод часов ближе к полуночи должен рассматриваться как показатель крайней опасности и безошибочного предупреждения". Он добавил, что это наименьшее время до полуночи, к которому приближался мир.Глава МИД Сергей Лавров ранее выступал с критикой часов Судного дня. По его словам, с их помощью нагнетают ажиотаж в общественном сознании, когда нужно успокоиться и действовать разумно. В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до "ядерной полуночи". В таком же положении стрелки оставались и в следующем году. В 2023-м они рекордно близко подошли к полуночи — до нее оставалось 90 секунд. В 2024 году их оставили на той же отметке. В 2018 и 2019 годах часы находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м после испытаний водородных бомб в США и СССР. Самым спокойным стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Он был призван уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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в мире, сша, ядерное оружие