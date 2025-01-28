Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи
Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСтрелка часов Судного дня, установленная на отметке 89 секунд до полуночи
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Стрелка часов Судного дня, установленная на отметке 89 секунд до полуночи
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд, свидетельствует трансляция мероприятия на YouTube.
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"Мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал", — заявил в эфире председатель совета науки и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Дэниел Холтс.
По его словам, "любой перевод часов ближе к полуночи должен рассматриваться как показатель крайней опасности и безошибочного предупреждения". Он добавил, что это наименьшее время до полуночи, к которому приближался мир.
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Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947-м. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
Глава МИД Сергей Лавров ранее выступал с критикой часов Судного дня. По его словам, с их помощью нагнетают ажиотаж в общественном сознании, когда нужно успокоиться и действовать разумно.
В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до "ядерной полуночи". В таком же положении стрелки оставались и в следующем году. В 2023-м они рекордно близко подошли к полуночи — до нее оставалось 90 секунд. В 2024 году их оставили на той же отметке.
Самым спокойным стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Он был призван уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении стран, а также уменьшить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
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