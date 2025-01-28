На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ
Журналист Бутусов: в ВСУ поставили гранаты Ф-1, начиненные кукурузной мукой
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Солдатам ВСУ отправили бракованные гранаты, начиненные, предположительно, крупой, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — сказал он.
"На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — сказал он.
В статье отмечается, что на видео, опубликованном журналистом, военнослужащие ВСУ показывают гранату, в которой вместо пороха – нечто похожее на кукурузную крупу.
В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
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