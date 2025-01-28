Рейтинг@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 28.01.2025 (обновлено: 14:07 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ
Солдатам ВСУ отправили бракованные гранаты, начиненные, предположительно, крупой, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:47:00+03:00
2025-01-28T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Солдатам ВСУ отправили бракованные гранаты, начиненные, предположительно, крупой, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание "Страна.ua". "На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — сказал он. В статье отмечается, что на видео, опубликованном журналистом, военнослужащие ВСУ показывают гранату, в которой вместо пороха – нечто похожее на кукурузную крупу. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html
https://ria.ru/20241203/rada-1987115403.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ

Журналист Бутусов: в ВСУ поставили гранаты Ф-1, начиненные кукурузной мукой

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Солдатам ВСУ отправили бракованные гранаты, начиненные, предположительно, крупой, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте
12:57
В статье отмечается, что на видео, опубликованном журналистом, военнослужащие ВСУ показывают гранату, в которой вместо пороха – нечто похожее на кукурузную крупу.

В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала
3 декабря 2024, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала