https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ

На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025

На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ

Солдатам ВСУ отправили бракованные гранаты, начиненные, предположительно, крупой, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:47:00+03:00

2025-01-28T08:47:00+03:00

2025-01-28T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Солдатам ВСУ отправили бракованные гранаты, начиненные, предположительно, крупой, заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание "Страна.ua". "На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — сказал он. В статье отмечается, что на видео, опубликованном журналистом, военнослужащие ВСУ показывают гранату, в которой вместо пороха – нечто похожее на кукурузную крупу. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html

https://ria.ru/20241203/rada-1987115403.html

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