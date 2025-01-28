В Бурятии мужчину, зарезавшего подростка, признали невменяемым
В Улан-Удэ мужчину, принявшего подростка за любовника, признали невменяемым
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 28 янв – РИА Новости. Мужчина, принявший 17-летнего подростка за любовника своей знакомой и зарезавший его в столице Бурятии, признан невменяемым, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
Инцидент произошел в Улан-Удэ в июне 2024 года. Возле остановки общественного транспорта "Лесобаза" на улице Волочаевской было обнаружено тело 17-летнего подростка с многочисленными колото-резаными ранами. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мужчину. В начале 2024 года он прилетел в Улан-Удэ из Орловской области к женщине, с которой познакомился в соцсетях.
В ночь на 17 июня 2024 года подозреваемый заночевал во дворе дома своей знакомой, так как она не пустила его к себе. Утром он увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. По данным следствия, подросток проживал по соседству и направлялся на работу. Убегавший от нападавшего пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки преследователь нагнал парня, ударил электрошокером и нанес множество ударов ножом, от которых подросток скончался. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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"При проведении судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что мужчина во время учиненной расправы находился в состоянии невменяемости, страдает психическим заболеванием, представляет особую опасность для общества, в связи с чем нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспертиза проводилась в психиатрической больнице в Хабаровском крае, где мужчина наблюдался и обследовался комиссией в течение месяца. В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении больного принудительного лечения направлено в суд для рассмотрения по существу.