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Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025
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17:04 28.01.2025 (обновлено: 17:36 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/britanija-1995958620.html
Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев
Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025
Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев
Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, заявил помощник РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:04:00+03:00
2025-01-28T17:36:00+03:00
украина
россия
балтийское море
николай патрушев
кир стармер
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Эти документом Британия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, отметил Патрушев в интервью "Российской газете". "Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он. "Фактически этим документом Туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима", - подчеркнул Патрушев. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
https://ria.ru/20250123/mid-1995139750.html
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украина, россия, балтийское море, николай патрушев, кир стармер, в мире
Украина, Россия, Балтийское море, Николай Патрушев, Кир Стармер, В мире
Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев

Патрушев: Британия хочет нарастить присутствие в Черном и Балтийском морях

© Фото : Совет Безопасности Российской ФедерацииНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Совет Безопасности Российской Федерации
Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Эти документом Британия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
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"Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он.
"Фактически этим документом Туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима", - подчеркнул Патрушев.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
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УкраинаРоссияБалтийское мореНиколай ПатрушевКир СтармерВ мире
 
 
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