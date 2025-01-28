https://ria.ru/20250128/britanija-1995958620.html

Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев

Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.01.2025

Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев

Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, заявил помощник РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:04:00+03:00

2025-01-28T17:04:00+03:00

2025-01-28T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Благодаря соглашению о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Эти документом Британия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, отметил Патрушев в интервью "Российской газете". "Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации", - сказал он. "Фактически этим документом Туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима", - подчеркнул Патрушев. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.

https://ria.ru/20250123/mid-1995139750.html

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украина, россия, балтийское море, николай патрушев, кир стармер, в мире