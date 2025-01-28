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Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников
В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:27:00+03:00
2025-01-28T21:27:00+03:00
2025-01-28T21:33:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ Владимир Путин "В рамках нацпроекта уже больше 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров. В них создаются мощности для исследования и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытания дронов. То есть формируются все условия для того, чтобы перспективные идеи, стартапы максимально быстро выходили на стадию серийного производства", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников
Путин: стартапы в производстве БПЛА оперативно выходят на серийное производство