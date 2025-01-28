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Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
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21:27 28.01.2025 (обновлено: 21:33 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/bpla-1996004526.html
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников
В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:27:00+03:00
2025-01-28T21:33:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ Владимир Путин "В рамках нацпроекта уже больше 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров. В них создаются мощности для исследования и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытания дронов. То есть формируются все условия для того, чтобы перспективные идеи, стартапы максимально быстро выходили на стадию серийного производства", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников

Путин: стартапы в производстве БПЛА оперативно выходят на серийное производство

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк FPV-дрон
 FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ Владимир Путин
«
"В рамках нацпроекта уже больше 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров. В них создаются мощности для исследования и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытания дронов. То есть формируются все условия для того, чтобы перспективные идеи, стартапы максимально быстро выходили на стадию серийного производства", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
Путин на совещании по развитию беспилотной авиации России - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин назвал цель России в сфере беспилотной авиации к 2030 году
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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