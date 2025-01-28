https://ria.ru/20250128/bpla-1996004526.html

Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников

Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025

Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников

В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:27:00+03:00

2025-01-28T21:27:00+03:00

2025-01-28T21:33:00+03:00

экономика

технологии

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. В России формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство, сообщил президент РФ Владимир Путин "В рамках нацпроекта уже больше 400 отечественных компаний стали резидентами научно-производственных центров. В них создаются мощности для исследования и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытания дронов. То есть формируются все условия для того, чтобы перспективные идеи, стартапы максимально быстро выходили на стадию серийного производства", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин