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Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии
Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии - РИА Новости, 28.01.2025
Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии, от которой скончались 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:38:00+03:00
2025-01-28T11:38:00+03:00
2025-01-28T11:38:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии, от которой скончались 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, в штате Джамму и Кашмир Республики Индия зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии - так, с декабря 2024 года в деревне Бадхаал штата Джамму и Кашмир зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них с летальным исходом, пояснили в Роспотребнадзоре. Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших отмечен отек мозга, уточнили в ведомстве. "Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия. В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор",- говорится в сообщении. Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250121/pyatna-1780126485.html
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джамму, индия, кашмир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия
Джамму, Индия, Кашмир, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Россия
Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии
Роспотребнадзор взял на контроль данные о случаях неизвестной болезни в Индии