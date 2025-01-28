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Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии

Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии - РИА Новости, 28.01.2025

Роспотребнадзор проверит информацию о случаях неизвестной болезни в Индии

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии, от которой скончались 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:38:00+03:00

2025-01-28T11:38:00+03:00

2025-01-28T11:38:00+03:00

джамму

индия

кашмир

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии, от которой скончались 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, в штате Джамму и Кашмир Республики Индия зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии - так, с декабря 2024 года в деревне Бадхаал штата Джамму и Кашмир зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них с летальным исходом, пояснили в Роспотребнадзоре. Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших отмечен отек мозга, уточнили в ведомстве. "Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия. В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор",- говорится в сообщении. Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250121/pyatna-1780126485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

джамму, индия, кашмир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия