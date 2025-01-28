В ДНР заочно осудили боевика "Азова"*
Боевика "Азова" Кашперского заочно осудили в ДНР на 24 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил члена "Азова"* Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале.
"Верховный суд ДНР признал доказательства... достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) солдату Льву Кашперскому... Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В "Азове"* признали превосходство российского командования
23 января, 14:57
Следствием установлено, что что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, исполнял обязанности командира орудия Д-30 и дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о "веерных" артиллерийских обстрелах по жилым домам в поселке Старый Крым в ДНР. Всего было произведено около 40 выстрелов.
Кашперовский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды. Кроме того, он признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
В конце декабря тот же суд по тому же составу заочно приговорил главаря полка "Азов"* Дениса Прокопенко к тем же 24 годам лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.