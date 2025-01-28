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В ДНР заочно осудили боевика "Азова"* - РИА Новости, 28.01.2025
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https://ria.ru/20250128/boevik-1995936623.html
В ДНР заочно осудили боевика "Азова"*
В ДНР заочно осудили боевика "Азова"* - РИА Новости, 28.01.2025
В ДНР заочно осудили боевика "Азова"*
Суд в ДНР заочно приговорил члена "Азова"* Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:31:00+03:00
2025-01-28T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
су ск по республике дагестан
батальон "азов"*
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил члена "Азова"* Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале. "Верховный суд ДНР признал доказательства... достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) солдату Льву Кашперскому... Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, исполнял обязанности командира орудия Д-30 и дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о "веерных" артиллерийских обстрелах по жилым домам в поселке Старый Крым в ДНР. Всего было произведено около 40 выстрелов. Кашперовский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды. Кроме того, он признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. В конце декабря тот же суд по тому же составу заочно приговорил главаря полка "Азов"* Дениса Прокопенко к тем же 24 годам лишения свободы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250123/azov-1995138431.html
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россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, су ск по республике дагестан, батальон "азов"*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, СУ СК по республике Дагестан, Батальон "Азов"*
В ДНР заочно осудили боевика "Азова"*

Боевика "Азова" Кашперского заочно осудили в ДНР на 24 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил члена "Азова"* Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале.
"Верховный суд ДНР признал доказательства... достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) солдату Льву Кашперскому... Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, исполнял обязанности командира орудия Д-30 и дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о "веерных" артиллерийских обстрелах по жилым домам в поселке Старый Крым в ДНР. Всего было произведено около 40 выстрелов.
Кашперовский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды. Кроме того, он признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
В конце декабря тот же суд по тому же составу заочно приговорил главаря полка "Азов"* Дениса Прокопенко к тем же 24 годам лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Руслан Минагулов, обвиняемый в убийстве двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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20 января, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСУ СК по республике ДагестанБатальон "Азов"*
 
 
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