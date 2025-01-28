https://ria.ru/20250128/boevik-1995936623.html

В ДНР заочно осудили боевика "Азова"*

В ДНР заочно осудили боевика "Азова"* - РИА Новости, 28.01.2025

В ДНР заочно осудили боевика "Азова"*

Суд в ДНР заочно приговорил члена "Азова"* Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:31:00+03:00

2025-01-28T15:31:00+03:00

2025-01-28T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

су ск по республике дагестан

батальон "азов"*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил члена "Азова"* Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы, сообщило ГВСУ СК России в Telegram-канале. "Верховный суд ДНР признал доказательства... достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) солдату Льву Кашперскому... Приговором суда Кашперскому заочно назначено наказание в виде 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что что Кашперский с 17 по 25 марта 2022 года, находясь на огневой позиции, расположенной на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, исполнял обязанности командира орудия Д-30 и дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о "веерных" артиллерийских обстрелах по жилым домам в поселке Старый Крым в ДНР. Всего было произведено около 40 выстрелов. Кашперовский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также статьей о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды. Кроме того, он признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. В конце декабря тот же суд по тому же составу заочно приговорил главаря полка "Азов"* Дениса Прокопенко к тем же 24 годам лишения свободы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250123/azov-1995138431.html

https://ria.ru/20250120/prigovor-1994578470.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, су ск по республике дагестан, батальон "азов"*