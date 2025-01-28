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Бывший госсекретарь США напишет книгу о работе в администрации Байдена
Бывший госсекретарь США напишет книгу о работе в администрации Байдена - РИА Новости, 28.01.2025
Бывший госсекретарь США напишет книгу о работе в администрации Байдена
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен напишет книгу о своей работе в администрации экс-президента Джо Байдена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:43:00+03:00
2025-01-28T19:43:00+03:00
2025-01-28T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен напишет книгу о своей работе в администрации экс-президента Джо Байдена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на объявление издательства Crown. "Бывший госсекретарь Энтони Блинкен заключил контракт на написание книги, описываемой ее издателем как "редкая возможность заглянуть" в "трудные и часто противоречивые" ответы на конфликт России и Украины, войну в Газе и другие кризисы, которые разразились за те четыре года, что он стоял во главе госдепартамента при (бывшем - ред.) президенте Джо Байдене", - говорится в материале агентства. По данным агентства, книгу анонсировал импринт издательства Penguin Random House под названием Crown. Отмечается, что название и дата выпуска книги еще неизвестны. Согласно объявлению Crown, читатели смогут побывать в Овальном кабинете и Ситуационной комнате, чтобы "услышать обсуждение о том, как не допустить роста напряженности в отношениях с Китаем до опасного уровня". В книге также будет рассказано о том, что произошло до начала украинского конфликта, о трудном выборе, который сформировал американскую дипломатическую и военную поддержку в последующие месяцы, а также будет описана реакциях высших чинов США на конфликт на Ближнем Востоке.
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, джо байден
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Джо Байден
Бывший госсекретарь США напишет книгу о работе в администрации Байдена
AP: экс-госсекретарь США Блинкен напишет книгу о работе в администрации Байдена