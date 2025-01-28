https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004861.html
Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников
Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников
Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:30:00+03:00
2025-01-28T21:30:00+03:00
2025-01-28T21:32:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников. "Хотел бы поблагодарить за впечатляющие результаты, они значительными являются", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/bpla-1996004526.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин