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Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
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21:30 28.01.2025 (обновлено: 21:32 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004861.html
Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников
Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников
Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:30:00+03:00
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россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников. "Хотел бы поблагодарить за впечатляющие результаты, они значительными являются", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин

Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников.
«
"Хотел бы поблагодарить за впечатляющие результаты, они значительными являются", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин рассказал о стартапах по производству беспилотников
Вчера, 21:27
 
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