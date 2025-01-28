https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004861.html

Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников

Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025

Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников

Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:30:00+03:00

2025-01-28T21:30:00+03:00

2025-01-28T21:32:00+03:00

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи России в производстве беспилотников. "Хотел бы поблагодарить за впечатляющие результаты, они значительными являются", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/bpla-1996004526.html

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2025

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россия, владимир путин