https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html

Путин назвал цель России в сфере беспилотной авиации к 2030 году

Путин назвал цель России в сфере беспилотной авиации к 2030 году - РИА Новости, 28.01.2025

Путин назвал цель России в сфере беспилотной авиации к 2030 году

Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:23:00+03:00

2025-01-28T21:23:00+03:00

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россия

владимир путин

технологии

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша с вами цель гораздо шире. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20241205/putin-1987562089.html

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Путин на совещании по развитию беспилотной авиации России Путин на совещании развитию беспилотной авиации РФ. 2025-01-28T21:23 true PT1M18S

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россия, владимир путин, технологии