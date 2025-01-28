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ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью - РИА Новости, 28.01.2025
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью
Средства ПВО уничтожили во вторник утром пять украинских дронов над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:13:00+03:00
2025-01-28T09:13:00+03:00
2025-01-28T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили во вторник утром пять украинских дронов над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. "С 06.50 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью
МО РФ: средства ПВО утром уничтожили 5 украинских дронов над Смоленской областью