https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1995829977.html

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью - РИА Новости, 28.01.2025

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Смоленской областью

Средства ПВО уничтожили во вторник утром пять украинских дронов над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:13:00+03:00

2025-01-28T09:13:00+03:00

2025-01-28T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили во вторник утром пять украинских дронов над Смоленской областью, сообщили в Минобороны РФ. "С 06.50 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф