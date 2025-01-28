https://ria.ru/20250128/bespilotnik-1995827869.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.01.2025
В Брянской области уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:50:00+03:00
2025-01-28T08:50:00+03:00
2025-01-28T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении над Брянской областью беспилотника