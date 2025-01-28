https://ria.ru/20250128/bespilotnik-1995827869.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.01.2025

В Брянской области уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили один беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:50:00+03:00

2025-01-28T08:50:00+03:00

2025-01-28T08:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность