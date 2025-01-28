https://ria.ru/20250128/bespilotnik-1995817818.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 28.01.2025
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:29:00+03:00
2025-01-28T05:29:00+03:00
2025-01-28T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее во вторник Богомаз уже сообщал об одном сбитом БПЛА над территорией региона. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Губернатор уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник самолетного типа