https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995950195.html
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями - РИА Новости, 28.01.2025
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями
У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:41:00+03:00
2025-01-28T16:41:00+03:00
2025-01-28T16:41:00+03:00
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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения белорусско-украинской границы. Ранее госпогранкомитет страны сообщил, что украинские беспилотники в 2024 году около 20 раз нарушали воздушное пространство Белоруссии. Как сообщил журналистам начальник отделения пограничного контроля, бойцы вооружёны в том числе антидроновыми ружьями для подавления беспилотных летальных аппаратов, их активно применяют, а помповые ружья предназначены для поражения БПЛА.
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в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями
Белорусских пограничников на границе с Украиной вооружили антидроновыми ружьями