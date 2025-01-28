https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995950195.html

Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями

Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями - РИА Новости, 28.01.2025

Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями

У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:41:00+03:00

2025-01-28T16:41:00+03:00

2025-01-28T16:41:00+03:00

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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения белорусско-украинской границы. Ранее госпогранкомитет страны сообщил, что украинские беспилотники в 2024 году около 20 раз нарушали воздушное пространство Белоруссии. Как сообщил журналистам начальник отделения пограничного контроля, бойцы вооружёны в том числе антидроновыми ружьями для подавления беспилотных летальных аппаратов, их активно применяют, а помповые ружья предназначены для поражения БПЛА.

https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html

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