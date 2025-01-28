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Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями - РИА Новости, 28.01.2025
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16:41 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995950195.html
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями - РИА Новости, 28.01.2025
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями
У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:41:00+03:00
2025-01-28T16:41:00+03:00
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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения белорусско-украинской границы. Ранее госпогранкомитет страны сообщил, что украинские беспилотники в 2024 году около 20 раз нарушали воздушное пространство Белоруссии. Как сообщил журналистам начальник отделения пограничного контроля, бойцы вооружёны в том числе антидроновыми ружьями для подавления беспилотных летальных аппаратов, их активно применяют, а помповые ружья предназначены для поражения БПЛА.
https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html
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в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
Белорусским пограничникам на границе с Украиной дали антидроновые ружьями

Белорусских пограничников на границе с Украиной вооружили антидроновыми ружьями

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники. Архивное фото
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НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 28 янв - РИА Новости. У белорусских пограничников на границе с Украиной на вооружении есть антидроновые и помповые ружья, убедился корреспондент РИА Новости по итогам посещения белорусско-украинской границы.
Ранее госпогранкомитет страны сообщил, что украинские беспилотники в 2024 году около 20 раз нарушали воздушное пространство Белоруссии.
Как сообщил журналистам начальник отделения пограничного контроля, бойцы вооружёны в том числе антидроновыми ружьями для подавления беспилотных летальных аппаратов, их активно применяют, а помповые ружья предназначены для поражения БПЛА.
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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