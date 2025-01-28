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Глава ЦИК Белоруссии призвал Великобританию не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 28.01.2025
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09:50 28.01.2025 (обновлено: 10:00 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995836714.html
Глава ЦИК Белоруссии призвал Великобританию не вмешиваться в дела страны
Глава ЦИК Белоруссии призвал Великобританию не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 28.01.2025
Глава ЦИК Белоруссии призвал Великобританию не вмешиваться в дела страны
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя расширение санкций Великобритании и Канады против республики, призвал не вмешиваться во внутренние дела страны, РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:50:00+03:00
2025-01-28T10:00:00+03:00
белоруссия
великобритания
канада
в мире
игорь карпенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя расширение санкций Великобритании и Канады против республики, призвал не вмешиваться во внутренние дела страны, которыми являются выборы президента.В воскресенье в Белоруссии прошёл основной день голосования на выборах президента. По данным ЦИК, действующий глава белорусского государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Канада в понедельник расширила санкции против Белоруссии, добавив в него десять физических лиц и 12 организаций. Великобритания также ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, а также трех предприятий."Не надо вмешиваться в наши внутренние дела, коими являются выборы президента Республики Беларусь", - сказал Карпенко журналистам во вторник в Минске, комментируя санкции.Карпенко напомнил, что Великобритании, например, следует понять, что в мире есть много стран со своими интересами, нельзя строить благополучие за счет ущемления интересов других стран."Беларусь выбрала суверенный путь развития, состоялась как суверенное государство и намерена дальше развиваться, проводить самостоятельную независимую политику... Несмотря на то, что мы небольшая страна, у наших людей тоже есть свои интересы. Мы не претендуем на большие геополитические инициативы, но хотим жить в мире и спокойствии, благополучии", - сказал глава ЦИК.Он добавил, что оценивает расширение санкций как "высочайшую оценку своей деятельности и деятельности комиссии по проведению избирательного процесса"."Тех, кто вводит санкции, реально интересует не то, как организован (избирательный - ред.) процесс, соответствует ли он национальному законодательству, а результат: если результат будет таким, как им нужен, тогда они будут оценивать совершенно по-другому", - сказал Карпенко.По его словам, в Белоруссии проводят выборы в интересах своей страны, народа.
https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
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белоруссия, великобритания, канада, в мире, игорь карпенко, александр лукашенко
Белоруссия, Великобритания, Канада, В мире, Игорь Карпенко, Александр Лукашенко
Глава ЦИК Белоруссии призвал Великобританию не вмешиваться в дела страны

Глава ЦИК Белоруссии призвал Британию и Канаду не вмешиваться в дела страны

© Sputnik | Перейти в медиабанкГлава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя расширение санкций Великобритании и Канады против республики, призвал не вмешиваться во внутренние дела страны, которыми являются выборы президента.
В воскресенье в Белоруссии прошёл основной день голосования на выборах президента. По данным ЦИК, действующий глава белорусского государства Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Канада в понедельник расширила санкции против Белоруссии, добавив в него десять физических лиц и 12 организаций. Великобритания также ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще пяти физических лиц, а также трех предприятий.
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"Не надо вмешиваться в наши внутренние дела, коими являются выборы президента Республики Беларусь", - сказал Карпенко журналистам во вторник в Минске, комментируя санкции.
Карпенко напомнил, что Великобритании, например, следует понять, что в мире есть много стран со своими интересами, нельзя строить благополучие за счет ущемления интересов других стран.
"Беларусь выбрала суверенный путь развития, состоялась как суверенное государство и намерена дальше развиваться, проводить самостоятельную независимую политику... Несмотря на то, что мы небольшая страна, у наших людей тоже есть свои интересы. Мы не претендуем на большие геополитические инициативы, но хотим жить в мире и спокойствии, благополучии", - сказал глава ЦИК.
Он добавил, что оценивает расширение санкций как "высочайшую оценку своей деятельности и деятельности комиссии по проведению избирательного процесса".
"Тех, кто вводит санкции, реально интересует не то, как организован (избирательный - ред.) процесс, соответствует ли он национальному законодательству, а результат: если результат будет таким, как им нужен, тогда они будут оценивать совершенно по-другому", - сказал Карпенко.
По его словам, в Белоруссии проводят выборы в интересах своей страны, народа.
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БелоруссияВеликобританияКанадаВ миреИгорь КарпенкоАлександр Лукашенко
 
 
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