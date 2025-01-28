https://ria.ru/20250128/belgrad-1995892524.html
Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку - РИА Новости, 28.01.2025
Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили 24-часовую блокаду крупнейшей транспортной развязки в Белграде, но намерены продолжить протесты и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:26:00+03:00
2025-01-28T13:26:00+03:00
2025-01-28T13:28:00+03:00
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БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили 24-часовую блокаду крупнейшей транспортной развязки в Белграде, но намерены продолжить протесты и призывают граждан к генеральной забастовке, передает корреспондент РИА Новости. Участники антиправительственных протестов, проходящих в Сербии с ноября, в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок – Автокоманды. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года, когда погибли 15 человек. Протестующие к 10.00 (12.00 мск) вторника свернули импровизированные кухни, поставленные на ночь палатки. Несмотря на то, что акция не была официально заявлена властям, ее охраняла полиция, дежурили пожарные расчеты и "скорая помощь". Городские службы утром убрали автоцистерны с питьевой водой и биотуалеты, собрали плакаты и остальной мусор, движение было восстановлено. Как сообщили РИА Новости участники акции, ночь прошла мирно, вечером они установили баскетбольное кольцо и провели небольшой матчей, они намерены продолжить подобные акции. МВД Сербии об инцидентах также не сообщало. После завершения акции на Автокоманде студенты группами и поодиночке разошлись по своим факультетам, где продолжается блокада преподавания. Одна из колонн на ходу скандировала "Генеральная забастовка". Глава МВД Ивица Дачич в понедельник сообщил, что президент Александр Вучич просил избежать применения полицией силы против протестующих и "такова его позиция с самого начала". Демонстранты в ходе акции повторили свои требования: публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, уголовная ответственность для всех причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Днем в понедельник Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массового протеста в Сербии, в ночь на вторник призвал к началу диалога в сербском обществе на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции и сообщил о выполнении ряда дополненных требований демонстрантов. Вучич также заявил, что готов до среды подписать помилования обвиняемых по уголовным делам в связи с беспорядками на протестах студентов и преподавателей. По словам президента, он полагал, что прокуратура не станет возбуждать уголовные дела против 13 демонстрантов из числа студентов и преподавателей, участвовавших в беспорядках, а теперь готов помиловать их, если они попросят. При он отметил, что других людей, которые обвиняются в нападениях на участников протестов, он освобождать от наказания не намерен. Перед этим глава государства сообщил, что власти Сербии продолжат публиковать документы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Также Вучич ранее заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Вулина "по ряду причин". При этом, по словам Вучича, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро, в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.
https://ria.ru/20241225/serbiya-1991250325.html
https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995871743.html
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в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку
Протестующие завершили 24-часовую блокаду транспортной развязки в Белграде
БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили 24-часовую блокаду крупнейшей транспортной развязки в Белграде, но намерены продолжить протесты и призывают граждан к генеральной забастовке, передает корреспондент РИА Новости.
Участники антиправительственных протестов, проходящих в Сербии
с ноября, в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок – Автокоманды. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года, когда погибли 15 человек.
Протестующие к 10.00 (12.00 мск) вторника свернули импровизированные кухни, поставленные на ночь палатки. Несмотря на то, что акция не была официально заявлена властям, ее охраняла полиция, дежурили пожарные расчеты и "скорая помощь". Городские службы утром убрали автоцистерны с питьевой водой и биотуалеты, собрали плакаты и остальной мусор, движение было восстановлено.
Как сообщили РИА Новости участники акции, ночь прошла мирно, вечером они установили баскетбольное кольцо и провели небольшой матчей, они намерены продолжить подобные акции. МВД Сербии об инцидентах также не сообщало.
После завершения акции на Автокоманде студенты группами и поодиночке разошлись по своим факультетам, где продолжается блокада преподавания. Одна из колонн на ходу скандировала "Генеральная забастовка".
Глава МВД Ивица Дачич
в понедельник сообщил, что президент Александр Вучич
просил избежать применения полицией силы против протестующих и "такова его позиция с самого начала".
Демонстранты в ходе акции повторили свои требования: публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, уголовная ответственность для всех причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Днем в понедельник Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массового протеста в Сербии, в ночь на вторник призвал к началу диалога в сербском обществе на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции и сообщил о выполнении ряда дополненных требований демонстрантов.
Вучич также заявил, что готов до среды подписать помилования обвиняемых по уголовным делам в связи с беспорядками на протестах студентов и преподавателей. По словам президента, он полагал, что прокуратура не станет возбуждать уголовные дела против 13 демонстрантов из числа студентов и преподавателей, участвовавших в беспорядках, а теперь готов помиловать их, если они попросят. При он отметил, что других людей, которые обвиняются в нападениях на участников протестов, он освобождать от наказания не намерен. Перед этим глава государства сообщил, что власти Сербии продолжат публиковать документы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Также Вучич ранее заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП)
не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Вулина "по ряду причин". При этом, по словам Вучича, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро, в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.