https://ria.ru/20250128/belgrad-1995892524.html

Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку

Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку - РИА Новости, 28.01.2025

Протестующие в Белграде разблокировали крупнейшую транспортную развязку

Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили 24-часовую блокаду крупнейшей транспортной развязки в Белграде, но намерены продолжить протесты и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:26:00+03:00

2025-01-28T13:26:00+03:00

2025-01-28T13:28:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995879054_0:9:3071:1736_1920x0_80_0_0_8d4dd22dc1aa2c6976b227f8d2680542.jpg

БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили 24-часовую блокаду крупнейшей транспортной развязки в Белграде, но намерены продолжить протесты и призывают граждан к генеральной забастовке, передает корреспондент РИА Новости. Участники антиправительственных протестов, проходящих в Сербии с ноября, в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок – Автокоманды. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года, когда погибли 15 человек. Протестующие к 10.00 (12.00 мск) вторника свернули импровизированные кухни, поставленные на ночь палатки. Несмотря на то, что акция не была официально заявлена властям, ее охраняла полиция, дежурили пожарные расчеты и "скорая помощь". Городские службы утром убрали автоцистерны с питьевой водой и биотуалеты, собрали плакаты и остальной мусор, движение было восстановлено. Как сообщили РИА Новости участники акции, ночь прошла мирно, вечером они установили баскетбольное кольцо и провели небольшой матчей, они намерены продолжить подобные акции. МВД Сербии об инцидентах также не сообщало. После завершения акции на Автокоманде студенты группами и поодиночке разошлись по своим факультетам, где продолжается блокада преподавания. Одна из колонн на ходу скандировала "Генеральная забастовка". Глава МВД Ивица Дачич в понедельник сообщил, что президент Александр Вучич просил избежать применения полицией силы против протестующих и "такова его позиция с самого начала". Демонстранты в ходе акции повторили свои требования: публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, уголовная ответственность для всех причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Днем в понедельник Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массового протеста в Сербии, в ночь на вторник призвал к началу диалога в сербском обществе на фоне массовых протестов студентов и сторонников оппозиции и сообщил о выполнении ряда дополненных требований демонстрантов. Вучич также заявил, что готов до среды подписать помилования обвиняемых по уголовным делам в связи с беспорядками на протестах студентов и преподавателей. По словам президента, он полагал, что прокуратура не станет возбуждать уголовные дела против 13 демонстрантов из числа студентов и преподавателей, участвовавших в беспорядках, а теперь готов помиловать их, если они попросят. При он отметил, что других людей, которые обвиняются в нападениях на участников протестов, он освобождать от наказания не намерен. Перед этим глава государства сообщил, что власти Сербии продолжат публиковать документы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Также Вучич ранее заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Вулина "по ряду причин". При этом, по словам Вучича, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро, в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.

https://ria.ru/20241225/serbiya-1991250325.html

https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995871743.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)