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Терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
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13:16 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/belgiya-1995889857.html
Терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России, пишут СМИ
Терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России, пишут СМИ
Терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:16:00+03:00
2025-01-28T13:16:00+03:00
экономика
россия
бельгия
европа
александр токовинин
евросоюз
ямал спг
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС на реэкспорт сжиженного природного газа из Европы в третьи страны, пишет бельгийское издание Soir. Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. ЕС в июне 2024 года ввел 14-й пакет санкций, которые с 26 марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы в ЕС для третьих стран, однако сами члены Евросоюза смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Кабмин Бельгии в начале января утвердил проект решения о запрете реэкспорта сжиженного природного газа из России в соответствии с санкциями Евросоюза. Власти намерены контролировать поступающее топливо и требовать от поставщиков сертификаты происхождения. "Что касается Fluxys, то вступление в силу санкций не должно повлиять на его ситуацию, так как газовый оператор сможет продолжать выполнять свои обязательства перед "Ямал СПГ", предоставляя предусмотренные контрактом слоты. Расторжения контракта не последует, поэтому не надо будет выплачивать компенсации", - пишет Soir. При этом издание отмечает, что российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС. Согласно данным министерства экономики Бельгии, порт Зебрюгге в год принимает 124,4 тераватт-часов (ТВт.ч) сжиженного природного газа, при этом 78,4 ТВт.ч приходится на топливо из России. Около половины объемов российского СПГ идет на экспорт, в основном в страны Азии. Остальные объемы поступают в сеть Fluxys, которая снабжает бельгийских клиентов и потребителей в соседних странах, прежде всего, в Германии. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует один из крупнейших в ЕС терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
https://ria.ru/20241024/spg-1979806530.html
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
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экономика, россия, бельгия, европа, александр токовинин, евросоюз, ямал спг, природный газ, сжиженный природный газ, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Бельгия, Европа, Александр Токовинин, Евросоюз, Ямал СПГ, Природный газ, сжиженный природный газ, Санкции в отношении России
Терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России, пишут СМИ

Soir: терминал Fluxys в бельгийском Зебрюгге продолжит принимать российский СПГ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС на реэкспорт сжиженного природного газа из Европы в третьи страны, пишет бельгийское издание Soir.
Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. ЕС в июне 2024 года ввел 14-й пакет санкций, которые с 26 марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы в ЕС для третьих стран, однако сами члены Евросоюза смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
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"Что касается Fluxys, то вступление в силу санкций не должно повлиять на его ситуацию, так как газовый оператор сможет продолжать выполнять свои обязательства перед "Ямал СПГ", предоставляя предусмотренные контрактом слоты. Расторжения контракта не последует, поэтому не надо будет выплачивать компенсации", - пишет Soir.
При этом издание отмечает, что российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС.
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Согласно данным министерства экономики Бельгии, порт Зебрюгге в год принимает 124,4 тераватт-часов (ТВт.ч) сжиженного природного газа, при этом 78,4 ТВт.ч приходится на топливо из России. Около половины объемов российского СПГ идет на экспорт, в основном в страны Азии. Остальные объемы поступают в сеть Fluxys, которая снабжает бельгийских клиентов и потребителей в соседних странах, прежде всего, в Германии.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует один из крупнейших в ЕС терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
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