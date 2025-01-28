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Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом - РИА Новости, 28.01.2025
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22:50 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/bayden-1996012693.html
Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом
Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом - РИА Новости, 28.01.2025
Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом
Администрация президента США Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ для их пересмотра на предмет эффективности, сообщила... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:50:00+03:00
2025-01-28T22:50:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ для их пересмотра на предмет эффективности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране," - сказала Левитт в ходе своего первого брифинга во вторник. Она отметила, что Управление административно-бюджетной политики (OMB) проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, которые соответствуют целям нового президента США. "Эта временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа," - добавила Левитт. В Белом доме подчеркнули, что меры направлены на восстановление финансовой стабильности и обеспечение прозрачности бюджета после многолетней "расточительности" предыдущей администрации.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Команда Байдена тратила бюджет США, как "пьяные матросы", заявил Белый дом

Администрация Трампа приостановила финансирование некоторых федеральных программ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Джо Байден
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ для их пересмотра на предмет эффективности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране," - сказала Левитт в ходе своего первого брифинга во вторник.
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Она отметила, что Управление административно-бюджетной политики (OMB) проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, которые соответствуют целям нового президента США.
«
"Эта временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа," - добавила Левитт.
В Белом доме подчеркнули, что меры направлены на восстановление финансовой стабильности и обеспечение прозрачности бюджета после многолетней "расточительности" предыдущей администрации.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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