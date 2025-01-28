Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР
Небензя выступил с требованием к Израилю отменить законы о запрете БАПОР
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Москва требует от Израиля отменить законы о запрете деятельности агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
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В конце октября 2024 года израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Позднее постпред Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что его государство проинформировало председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с БАПОР.
МИД РФ отреагировал на запрет агентства Израилем, заявив, что эта мера нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН. В ведомстве подчеркнули, что подобный запрет станет еще одной формой коллективного наказания для палестинцев, которые из-за него могут лишиться последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
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