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Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР - РИА Новости, 28.01.2025
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20:18 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html
Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР
Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР - РИА Новости, 28.01.2025
Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР
Москва требует от Израиля отменить законы о запрете деятельности агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постпред РФ... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:18:00+03:00
2025-01-28T20:18:00+03:00
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Москва требует от Израиля отменить законы о запрете деятельности агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Поддерживаем призывы генерального секретаря ООН и генерального комиссара БАПОР к Израилю и требуем от этой страны соблюдать свои международные правовые обязательства и отменить законодательные акты", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. Реализация законов, отметил Небензя, нанесет "серьезный удар" по перспективам хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС. В конце октября 2024 года израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Позднее постпред Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что его государство проинформировало председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с БАПОР. МИД РФ отреагировал на запрет агентства Израилем, заявив, что эта мера нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН. В ведомстве подчеркнули, что подобный запрет станет еще одной формой коллективного наказания для палестинцев, которые из-за него могут лишиться последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
https://ria.ru/20241029/bapor-1980798337.html
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в мире, израиль, россия, василий небензя, оон, бапор
В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, БАПОР
Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР

Небензя выступил с требованием к Израилю отменить законы о запрете БАПОР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Москва требует от Израиля отменить законы о запрете деятельности агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Поддерживаем призывы генерального секретаря ООН и генерального комиссара БАПОР к Израилю и требуем от этой страны соблюдать свои международные правовые обязательства и отменить законодательные акты", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР
29 октября 2024, 21:26
Реализация законов, отметил Небензя, нанесет "серьезный удар" по перспективам хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС.
В конце октября 2024 года израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Позднее постпред Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что его государство проинформировало председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с БАПОР.
МИД РФ отреагировал на запрет агентства Израилем, заявив, что эта мера нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН. В ведомстве подчеркнули, что подобный запрет станет еще одной формой коллективного наказания для палестинцев, которые из-за него могут лишиться последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР
29 октября 2024, 05:58
 
В миреИзраильРоссияВасилий НебензяООНБАПОР
 
 
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