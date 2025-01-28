https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html

Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР

Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР - РИА Новости, 28.01.2025

Россия потребовала от Израиля отменить законы о запрете БАПОР

Москва требует от Израиля отменить законы о запрете деятельности агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постпред РФ... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:18:00+03:00

2025-01-28T20:18:00+03:00

2025-01-28T20:18:00+03:00

в мире

израиль

россия

василий небензя

оон

бапор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960305768_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_25bf79555d3d60a6526d1dfaf9a98e40.jpg

ООН, 28 янв - РИА Новости. Москва требует от Израиля отменить законы о запрете деятельности агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Поддерживаем призывы генерального секретаря ООН и генерального комиссара БАПОР к Израилю и требуем от этой страны соблюдать свои международные правовые обязательства и отменить законодательные акты", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. Реализация законов, отметил Небензя, нанесет "серьезный удар" по перспективам хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС. В конце октября 2024 года израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Позднее постпред Израиля в ООН Дэнни Данон сообщил, что его государство проинформировало председателя Генассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с БАПОР. МИД РФ отреагировал на запрет агентства Израилем, заявив, что эта мера нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН. В ведомстве подчеркнули, что подобный запрет станет еще одной формой коллективного наказания для палестинцев, которые из-за него могут лишиться последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит Уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.

https://ria.ru/20241029/bapor-1980798337.html

https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, василий небензя, оон, бапор