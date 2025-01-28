Рейтинг@Mail.ru
В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 28.01.2025 (обновлено: 15:30 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/anime-1995929617.html
В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии
В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии - РИА Новости, 28.01.2025
В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии
Синдзи Аоба, приговоренный к смерти в начале 2024 года за поджог аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), в результате чего погибли 36 и пострадали 32 человека,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:03:00+03:00
2025-01-28T15:30:00+03:00
осака (город)
япония
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995936239_0:217:3058:1937_1920x0_80_0_0_7e166ed41128387610694ecd477a54a5.jpg
ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Синдзи Аоба, приговоренный к смерти в начале 2024 года за поджог аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), в результате чего погибли 36 и пострадали 32 человека, отозвал апелляцию, сообщил телеканал NHK. Таким образом, смертный приговор окончательно утвержден. Теоретически отзыв апелляции может быть обжалован через суд адвокатом приговоренного к смерти Аобы, но такие прецеденты единичны. В июле 2019 года Аоба совершил поджог в студии Kyoto Animation (KyoAni) за то, что, по его мнению, студия украла у него сюжет для аниме. Он настаивал, что прислал сценарий, который студия отклонила, а потом использовала его идею. При этом Kyoto Animation отрицает факт использования сюжетов Аобы. В январе 2024 года суд приговорил Аобу к смертной казни. Рассмотрение дела заняло более четырех лет в том числе и потому, что Аоба получил ожоги 90% тела и врачи сомневались, что он выживет. Примерно полгода он находился между жизнью и смертью. В феврале прошлого года он подал апелляцию, дело рассматривал Высокий суд Осаки.
https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html
https://ria.ru/20250107/ssha-1992744179.html
осака (город)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995936239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc785c0894cda3d3e1aa5038fcc9d4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
осака (город), япония, происшествия
Осака (город), Япония, Происшествия
В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии

NHK: японский суд подтвердил смертный приговор за поджог студии Kyoto Animation

© Getty Images / Carl CourtПоследствия поджога аниме-студии Kyoto Animatio
Последствия поджога аниме-студии Kyoto Animatio - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Carl Court
Последствия поджога аниме-студии Kyoto Animatio. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Синдзи Аоба, приговоренный к смерти в начале 2024 года за поджог аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), в результате чего погибли 36 и пострадали 32 человека, отозвал апелляцию, сообщил телеканал NHK.
Таким образом, смертный приговор окончательно утвержден. Теоретически отзыв апелляции может быть обжалован через суд адвокатом приговоренного к смерти Аобы, но такие прецеденты единичны.
Девушка смотрит фильм на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Роскомнадзор потвердил блокировку порталов с аниме-контентом
5 декабря 2024, 19:01
В июле 2019 года Аоба совершил поджог в студии Kyoto Animation (KyoAni) за то, что, по его мнению, студия украла у него сюжет для аниме. Он настаивал, что прислал сценарий, который студия отклонила, а потом использовала его идею. При этом Kyoto Animation отрицает факт использования сюжетов Аобы. В январе 2024 года суд приговорил Аобу к смертной казни.
Рассмотрение дела заняло более четырех лет в том числе и потому, что Аоба получил ожоги 90% тела и врачи сомневались, что он выживет. Примерно полгода он находился между жизнью и смертью. В феврале прошлого года он подал апелляцию, дело рассматривал Высокий суд Осаки.
Здание суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
NBC: двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена
7 января, 15:29
 
Осака (город)ЯпонияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала