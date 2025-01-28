https://ria.ru/20250128/anime-1995929617.html

В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии

В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии - РИА Новости, 28.01.2025

В Японии утвердили смертный приговор за поджог аниме-студии

Синдзи Аоба, приговоренный к смерти в начале 2024 года за поджог аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), в результате чего погибли 36 и пострадали 32 человека,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:03:00+03:00

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ТОКИО, 28 янв - РИА Новости. Синдзи Аоба, приговоренный к смерти в начале 2024 года за поджог аниме-студии Kyoto Animation (KyoAni), в результате чего погибли 36 и пострадали 32 человека, отозвал апелляцию, сообщил телеканал NHK. Таким образом, смертный приговор окончательно утвержден. Теоретически отзыв апелляции может быть обжалован через суд адвокатом приговоренного к смерти Аобы, но такие прецеденты единичны. В июле 2019 года Аоба совершил поджог в студии Kyoto Animation (KyoAni) за то, что, по его мнению, студия украла у него сюжет для аниме. Он настаивал, что прислал сценарий, который студия отклонила, а потом использовала его идею. При этом Kyoto Animation отрицает факт использования сюжетов Аобы. В январе 2024 года суд приговорил Аобу к смертной казни. Рассмотрение дела заняло более четырех лет в том числе и потому, что Аоба получил ожоги 90% тела и врачи сомневались, что он выживет. Примерно полгода он находился между жизнью и смертью. В феврале прошлого года он подал апелляцию, дело рассматривал Высокий суд Осаки.

https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html

https://ria.ru/20250107/ssha-1992744179.html

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