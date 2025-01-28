На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей
Отравившая 70 детей директор лагеря на Алтае отделалась ограничением свободы
Решетка перед зданием суда. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 28 янв – РИА Новости. Директор лагеря в Республике Алтай, виновная в отравлении 70 детей, отделалась ограничением свободы, также ее обязали возместить моральный вред, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
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"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летней жительницы Турочакского района. Бывший руководитель детского оздоровительного лагеря и по совместительству завхоз признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что женщина в нарушение своих обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря.
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"Следователями во взаимодействии со специалистами территориального управления Роспотребнадзора выявлены факты ненадлежащего состояния овощехранилища. Находившиеся в недопустимых условиях хранения овощи и фрукты были использованы в пищу несовершеннолетних и работников лагеря. Установлены факты несоблюдения условий температурного режима хранения продуктов питания. В цехе первичной обработки овощей обнаружено складирование мусора", - уточняют в СУСК.
Отмечается, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло в 2023 году массовое кишечное инфекционное заболевание 73 потерпевших, из которых 70 – дети. Больным была оказана своевременная медицинская помощь.
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"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы территории муниципального образования без согласия контролирующего органа", - говорится в сообщении.
Кроме того, с осужденной в пользу пострадавших судом взыскана компенсации морального вреда - по 10 тысяч рублей каждому.
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