https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html

На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей

На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей - РИА Новости, 28.01.2025

На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей

Директор лагеря в Республике Алтай, виновная в отравлении 70 детей, отделалась ограничением свободы, также ее обязали возместить моральный вред, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:46:00+03:00

2025-01-28T15:46:00+03:00

2025-01-28T15:47:00+03:00

происшествия

россия

республика алтай

турочакский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БАРНАУЛ , 28 янв – РИА Новости. Директор лагеря в Республике Алтай, виновная в отравлении 70 детей, отделалась ограничением свободы, также ее обязали возместить моральный вред, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летней жительницы Турочакского района. Бывший руководитель детского оздоровительного лагеря и по совместительству завхоз признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что женщина в нарушение своих обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря. "Следователями во взаимодействии со специалистами территориального управления Роспотребнадзора выявлены факты ненадлежащего состояния овощехранилища. Находившиеся в недопустимых условиях хранения овощи и фрукты были использованы в пищу несовершеннолетних и работников лагеря. Установлены факты несоблюдения условий температурного режима хранения продуктов питания. В цехе первичной обработки овощей обнаружено складирование мусора", - уточняют в СУСК. Отмечается, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло в 2023 году массовое кишечное инфекционное заболевание 73 потерпевших, из которых 70 – дети. Больным была оказана своевременная медицинская помощь. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы территории муниципального образования без согласия контролирующего органа", - говорится в сообщении. Кроме того, с осужденной в пользу пострадавших судом взыскана компенсации морального вреда - по 10 тысяч рублей каждому.

https://ria.ru/20250110/perm-1993207425.html

https://ria.ru/20250121/sanatoriy-1994758761.html

https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html

россия

республика алтай

турочакский район

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происшествия, россия, республика алтай, турочакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)