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На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей - РИА Новости, 28.01.2025
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15:46 28.01.2025 (обновлено: 15:47 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html
На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей
На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей - РИА Новости, 28.01.2025
На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей
Директор лагеря в Республике Алтай, виновная в отравлении 70 детей, отделалась ограничением свободы, также ее обязали возместить моральный вред, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:46:00+03:00
2025-01-28T15:47:00+03:00
происшествия
россия
республика алтай
турочакский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ , 28 янв – РИА Новости. Директор лагеря в Республике Алтай, виновная в отравлении 70 детей, отделалась ограничением свободы, также ее обязали возместить моральный вред, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летней жительницы Турочакского района. Бывший руководитель детского оздоровительного лагеря и по совместительству завхоз признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что женщина в нарушение своих обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря. "Следователями во взаимодействии со специалистами территориального управления Роспотребнадзора выявлены факты ненадлежащего состояния овощехранилища. Находившиеся в недопустимых условиях хранения овощи и фрукты были использованы в пищу несовершеннолетних и работников лагеря. Установлены факты несоблюдения условий температурного режима хранения продуктов питания. В цехе первичной обработки овощей обнаружено складирование мусора", - уточняют в СУСК. Отмечается, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло в 2023 году массовое кишечное инфекционное заболевание 73 потерпевших, из которых 70 – дети. Больным была оказана своевременная медицинская помощь. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы территории муниципального образования без согласия контролирующего органа", - говорится в сообщении. Кроме того, с осужденной в пользу пострадавших судом взыскана компенсации морального вреда - по 10 тысяч рублей каждому.
https://ria.ru/20250110/perm-1993207425.html
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россия
республика алтай
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происшествия, россия, республика алтай, турочакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Турочакский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей

Отравившая 70 детей директор лагеря на Алтае отделалась ограничением свободы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием суда
Решетка перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БАРНАУЛ , 28 янв – РИА Новости. Директор лагеря в Республике Алтай, виновная в отравлении 70 детей, отделалась ограничением свободы, также ее обязали возместить моральный вред, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
«
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летней жительницы Турочакского района. Бывший руководитель детского оздоровительного лагеря и по совместительству завхоз признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что женщина в нарушение своих обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря.
«
"Следователями во взаимодействии со специалистами территориального управления Роспотребнадзора выявлены факты ненадлежащего состояния овощехранилища. Находившиеся в недопустимых условиях хранения овощи и фрукты были использованы в пищу несовершеннолетних и работников лагеря. Установлены факты несоблюдения условий температурного режима хранения продуктов питания. В цехе первичной обработки овощей обнаружено складирование мусора", - уточняют в СУСК.
Отмечается, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло в 2023 году массовое кишечное инфекционное заболевание 73 потерпевших, из которых 70 – дети. Больным была оказана своевременная медицинская помощь.
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"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы территории муниципального образования без согласия контролирующего органа", - говорится в сообщении.
Кроме того, с осужденной в пользу пострадавших судом взыскана компенсации морального вреда - по 10 тысяч рублей каждому.
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