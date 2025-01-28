https://ria.ru/20250128/aktrisa-1995956593.html

Неудачно пошутившая о карельском языке актриса снова сыграет в театре

Неудачно пошутившая о карельском языке актриса снова сыграет в театре - РИА Новости, 28.01.2025

Неудачно пошутившая о карельском языке актриса снова сыграет в театре

Актриса Валерия Ломакина, расторгнувшая контракт с театром драмы "Творческая мастерская" в Петрозаводске после неудачной шутки о карельском языке, за которую... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:58:00+03:00

2025-01-28T16:58:00+03:00

2025-01-28T17:01:00+03:00

культура

россия

республика карелия

петрозаводск

валерия ломакина

артур парфенчиков

следственный комитет россии (ск рф)

петрозаводский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Актриса Валерия Ломакина, расторгнувшая контракт с театром драмы "Творческая мастерская" в Петрозаводске после неудачной шутки о карельском языке, за которую она получила судебный штраф, возвращается на работу в театр в качестве приглашённой участницы трёх спектаклей, но остаётся вне труппы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. В ноябре глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в управление СК РФ по региону после оскорбительных шуток, которые позволила себе Ломакина на одном из федеральных шоу, изображая карельскую речь. После этого инцидента актриса, извинившаяся за неудачную шутку, сообщила, что увольняется из театра. В декабре Петрозаводский городской суд оштрафовал Ломакину на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка, совершенные публично с использованием сети интернет). "Ломакина не возвращается в труппу, но будет работать в качестве приглашённой актрисы по разовым договорам в трёх спектаклях. Это "Каин", премьера которого состоится сегодня, "Васса", вошедший в лонг-лист национальной премии и фестиваля "Золотая маска", и "Шикарная свадьба", - рассказала собеседница агентства. Она пояснила, что приглашение Ломакиной на роли в этих постановках связано с тем, что ей не найти замену. Так, комедия " Шикарная свадьба" пользуется огромной популярностью у зрителей уже несколько лет, а репетиции "Каина" с участием Ломакиной начались задолго до инцидента, отметили в театре.

https://ria.ru/20250115/zakharova-1993905928.html

https://ria.ru/20250123/sud-1995080044.html

россия

республика карелия

петрозаводск

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россия, республика карелия, петрозаводск, валерия ломакина, артур парфенчиков, следственный комитет россии (ск рф), петрозаводский городской суд