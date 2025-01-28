https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995983131.html

ЦИК готов помочь с открытием допучастков в РФ, если ЦИК Абхазии попросит

ЦИК готов помочь с открытием допучастков в РФ, если ЦИК Абхазии попросит - РИА Новости, 28.01.2025

ЦИК готов помочь с открытием допучастков в РФ, если ЦИК Абхазии попросит

Центральная избирательная комиссия РФ получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах, РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:32:00+03:00

2025-01-28T18:32:00+03:00

2025-01-28T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах, готова оперативно организовать их, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске. "Сейчас к нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан Абхазии, которые по разным обстоятельствам находятся на территории России, живут в России, с озабоченностью, поскольку они узнали, что всего на территории России будут открыты, как прежде, всего два избирательных участка. А поскольку ситуация за последние годы резко изменилась и жителей Абхазии на территории России значительно больше, чем было прежде, они обратились к нам с просьбой организовать эти избирательные участки", - сказала Памфилова журналистам во вторник. Председатель Центризбиркома уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство. По ее словам, сейчас законы Абхазии предусматривают, что решение об открытии участков должно быть принято за 30 дней до выборов. "Мы готовы всегда с большой доброжелательностью и оперативностью, с нашим опытом очень активно, очень оперативно организовать необходимые избирательные участки в том количестве, в котором требуется, чтобы все граждане Абхазии смогли проголосовать. Для того, чтобы это было осуществлено, важно, чтобы сейчас услышали озабоченность своих сограждан, своих земляков народные избранники Абхазии, которые образуют законодательное собрание республики, и приняли соответствующее изменение в закон, которое позволит открыть больше участков за более короткие сроки, чем это предусмотрено в законе", - отметила Памфилова. Она уточнила, что если решение со стороны Абхазии будет принято, ЦИК готов оперативно помочь. "У нас очень тесное взаимодействие с нашими коллегами в регионах, а они прекрасно знают все абхазские сообщества", - добавила глава ЦИК. Она сообщила, что Центризбирком России готов организовать избирательные участки, оказать коллегам из Абхазии необходимую техническую помощь, чтобы на выборах президента республики смогли проголосовать все граждане Абхазии, проживающие в РФ. Кроме того, глава ЦИК РФ подчеркнула, что в этом вопросе нет и не было никаких ограничений со стороны МИД России, который, как и ЦИК, "ориентируется исключительно на обращения со стороны Абхазии и действует в рамках своих полномочий". Всего на пост главы Абхазии претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумала.

https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995896532.html

https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984928015.html

https://ria.ru/20240315/abkhaziya-1933315827.html

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политика, абхазия, адгур ардзинба, москва, россия, элла памфилова