https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995779566.html

Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни, заявили в Польше

Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни, заявили в Польше - РИА Новости, 27.01.2025

Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни, заявили в Польше

Спикер сейма Польши Шимон Холовня после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что тот дал "зеленый свет" проведению эксгумаций жертв Волынской резни. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:50:00+03:00

2025-01-27T18:50:00+03:00

2025-01-27T18:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что тот дал "зеленый свет" проведению эксгумаций жертв Волынской резни. "Зеленский заверил, что с его стороны это абсолютно такой, что сильнее быть не может, зеленый свет для процесса эксгумации, что министерские комиссии, которые встречались также вчера, работают, чтобы этот процесс как можно скорее провести, и что всё это пройдет быстро", - сказал Холовня. Спикер заявил, что для поляков это "принципиальный вопрос, потому что он цивилизационный". "Мы просто хотим знать, где похоронены наши близкие, и иметь возможность зажечь свечи на их могилах", - пояснил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994290529.html

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