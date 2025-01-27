https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html

В Европарламенте раскритиковали приглашение Зеленского в Освенцим

В Европарламенте раскритиковали приглашение Зеленского в Освенцим - РИА Новости, 27.01.2025

В Европарламенте раскритиковали приглашение Зеленского в Освенцим

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:56:00+03:00

2025-01-27T16:56:00+03:00

2025-01-27T16:56:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц), в то время как на Украине прославляют националиста Степана Бандеру, при этом участие представителей России на мемориальных мероприятиях "тщательно запретили". Политик в своей публикации в социальной сети Х привел биографическую справку с указанием, что Бандера "официально признан героем Украины", несмотря на то, что "активно помогал Третьему Рейху в окончательном решении еврейского вопроса" и участвовал в Волынской резне. "Зеленский, который реабилитирует друзей Бандеры, будет приглашен на церемонии (в честь - ред.) освобождения Освенцима, в то время как участие русских будет тщательно запрещено. Без комментариев…" - написал он в Х. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.

https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

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в мире, россия, освенцим, франция, владимир зеленский, тьерри мариани, степан бандера, европарламент, юнеско