https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html
На Украине раскрыли главный страх режима Зеленского
На Украине раскрыли главный страх режима Зеленского - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине раскрыли главный страх режима Зеленского
Режим Владимира Зеленского опасается свержения, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:12:00+03:00
2025-01-27T16:12:00+03:00
2025-01-27T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского опасается свержения, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога."(Киевский режим. — Прим. ред.) на всякий случай обрабатывает те силы и структуры внутри Украины — слева и справа — которые потенциально могли бы предложить альтернативу или выступить в качестве альтернативной точки входа для мирного плана Трампа", — сказал он.По мнению эксперта, если офис Зеленского будет торговаться по условиям мирного плана, ему "необходимо убрать параллельные колонны", которые могут заявить о готовности выполнять требования американского президента Дональда Трампа.Бортник также напомнил об обысках, проходящих у украинских чиновников, и о риске избрания правительства "во главе с популярным генералом" в случае, если киевский режим не установит абсолютную власть.Согласно декабрьскому опросу украинской компании Socis, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее время, партия экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного одержала бы победу с поддержкой почти 40 процентов избирателей.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250127/ukraine-1995707493.html
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В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Россия
На Украине раскрыли главный страх режима Зеленского
Политолог Бортник: режим Зеленского опасается переворота на Украине