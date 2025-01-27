Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли причину странных слов Зеленского о переговорах - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html
В Британии раскрыли причину странных слов Зеленского о переговорах
В Британии раскрыли причину странных слов Зеленского о переговорах - РИА Новости, 27.01.2025
В Британии раскрыли причину странных слов Зеленского о переговорах
Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание людей, допуская ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:45:00+03:00
2025-01-27T04:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994924615_521:0:2550:1142_1920x0_80_0_0_4c2c6d3dfcd927d510c194de3123e700.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание людей, допуская ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В субботу на пресс-конференции в Киеве глава киевского режима, говоря о запрете ведения переговоров с Россией, допустил как минимум две ошибки. Так, он сказал, что указ был подписан, когда ВС России находились под Киевом, но это произошло 30 сентября 2022 года, а российские войска отошли от украинской столицы еще весной. Вторая неточность — Зеленский, по его словам, запретил любым политическим деятелям проводить переговоры, но ограничения распространяются и на него самого . "Это классический Зеленский. Он пытается запутать вещи и сбить людей с толку. Он направляет людей по ложному следу, отвлекая внимание от соответствующего указа", — рассказал аналитик.По его словам, Зеленский намерено допускает ошибки в словах об указе, запрещающем переговоры с Россией, потому что не собирается его отменять."Если вы проберетесь через путаницу фактов и неразберихи, которые создает Зеленский, то правда в том, что он отказывается его отменять", — добавил он.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут незаконными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить ограничения.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy--1995612347.html
https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994924615_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_be0891499371dcdce41069693a09bcf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
В Британии раскрыли причину странных слов Зеленского о переговорах

Меркурис: Зеленский отвлекает внимание, допуская ошибки в словах о переговорах

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание людей, допуская ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
В субботу на пресс-конференции в Киеве глава киевского режима, говоря о запрете ведения переговоров с Россией, допустил как минимум две ошибки. Так, он сказал, что указ был подписан, когда ВС России находились под Киевом, но это произошло 30 сентября 2022 года, а российские войска отошли от украинской столицы еще весной. Вторая неточность — Зеленский, по его словам, запретил любым политическим деятелям проводить переговоры, но ограничения распространяются и на него самого .
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина
03:01
"Это классический Зеленский. Он пытается запутать вещи и сбить людей с толку. Он направляет людей по ложному следу, отвлекая внимание от соответствующего указа", — рассказал аналитик.
По его словам, Зеленский намерено допускает ошибки в словах об указе, запрещающем переговоры с Россией, потому что не собирается его отменять.
«
"Если вы проберетесь через путаницу фактов и неразберихи, которые создает Зеленский, то правда в том, что он отказывается его отменять", — добавил он.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут незаконными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить ограничения.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Мы празднуем": в конгрессе восхитились решением Трампа по Украине
00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала