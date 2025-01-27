В Британии раскрыли причину странных слов Зеленского о переговорах
Меркурис: Зеленский отвлекает внимание, допуская ошибки в словах о переговорах
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание людей, допуская ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
В субботу на пресс-конференции в Киеве глава киевского режима, говоря о запрете ведения переговоров с Россией, допустил как минимум две ошибки. Так, он сказал, что указ был подписан, когда ВС России находились под Киевом, но это произошло 30 сентября 2022 года, а российские войска отошли от украинской столицы еще весной. Вторая неточность — Зеленский, по его словам, запретил любым политическим деятелям проводить переговоры, но ограничения распространяются и на него самого .
"Это классический Зеленский. Он пытается запутать вещи и сбить людей с толку. Он направляет людей по ложному следу, отвлекая внимание от соответствующего указа", — рассказал аналитик.
По его словам, Зеленский намерено допускает ошибки в словах об указе, запрещающем переговоры с Россией, потому что не собирается его отменять.
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"Если вы проберетесь через путаницу фактов и неразберихи, которые создает Зеленский, то правда в том, что он отказывается его отменять", — добавил он.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут незаконными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить ограничения.