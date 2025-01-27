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В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем - РИА Новости, 27.01.2025
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02:15 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995609899.html
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:15:00+03:00
2025-01-27T02:15:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем". Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров. "Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках. "Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем

Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах политическим воем

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем".
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Неизлечимая проблема": на Западе вынесли Украине приговор
Вчера, 21:21
"Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках.
"Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта", - сказал депутат.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе
Вчера, 16:00
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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