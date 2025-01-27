https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995609899.html

В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем

В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем - РИА Новости, 27.01.2025

В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:15:00+03:00

2025-01-27T02:15:00+03:00

2025-01-27T02:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем". Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров. "Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках. "Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф