https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995609899.html
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:15:00+03:00
2025-01-27T02:15:00+03:00
2025-01-27T02:15:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем". Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров. "Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках. "Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем
Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах политическим воем
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией "политическим воем".
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.
"Заявление Зеленского - обыкновенный политический вой проходимца, который не решает ровным счетом ничего", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках.
"Лучше Зеленскому помалкивать в тряпочку и с придыханием ожидать решения по урегулированию украинского конфликта", - сказал депутат.