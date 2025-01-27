https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995606118.html
Зеленский высказался после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР
Зеленский высказался после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР - РИА Новости, 27.01.2025
Зеленский высказался после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР
Владимир Зеленский назначил командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководить группировкой войск "Хортица" на Донецком направлении, об этом глава... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:07:00+03:00
2025-01-27T01:07:00+03:00
2025-01-27T09:02:00+03:00
в мире
владимир зеленский
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководить группировкой войск "Хортица" на Донецком направлении, об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале."Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области (украинское название ДНР. — Прим. ред.) — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев", — заявил Зеленский.Это назначение произошло после сообщения Минобороны России об освобождении в воскресенье населенного пункта Великая Новоселка — последнего крупного рубежа обороны и логистического узла ВСУ на Южнодонецком направлении.По данным ведомства, за минувшие сутки украинские формирования лишились на разных направлениях до 1470 военнослужащих.
https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html
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в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Зеленский высказался после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР
Зеленский отправил главу сухопутных войск Драпатого на Донецкое направление