https://ria.ru/20250127/zelenskiy--1995612347.html

"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина

"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 27.01.2025

"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина

Владимир Зеленский оказался зажат с двух сторон между Россией и США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025

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2025-01-27T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался зажат с двух сторон между Россией и США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. Он прокомментировал заявление Зеленского на пресс-конференции в Киеве о том, что тот остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры."Актер в зеленой футболке оказывается зажатым с обеих сторон (Россией и США. — Прим. ред.) Возможно, что-то будет между двумя великими державами. Время покажет", — написал журналист.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут незаконными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить ограничения.

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995606118.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин