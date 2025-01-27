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"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/zelenskiy--1995612347.html
"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина
"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 27.01.2025
"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина
Владимир Зеленский оказался зажат с двух сторон между Россией и США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:01:00+03:00
2025-01-27T03:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался зажат с двух сторон между Россией и США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. Он прокомментировал заявление Зеленского на пресс-конференции в Киеве о том, что тот остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры."Актер в зеленой футболке оказывается зажатым с обеих сторон (Россией и США. — Прим. ред.) Возможно, что-то будет между двумя великими державами. Время покажет", — написал журналист.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут незаконными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить ограничения.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995606118.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Что-то будет". На Западе раскрыли состояние Зеленского после слов Путина

Журналист Христофору: Зеленский оказался зажат с двух сторон Россией и США

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался зажат с двух сторон между Россией и США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
Он прокомментировал заявление Зеленского на пресс-конференции в Киеве о том, что тот остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры.
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"Актер в зеленой футболке оказывается зажатым с обеих сторон (Россией и США. — Прим. ред.) Возможно, что-то будет между двумя великими державами. Время покажет", — написал журналист.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что переговоры с Киевом в нынешних условиях будут незаконными из-за действующего на Украине запрета на их проведение, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. По его словам, спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить ограничения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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