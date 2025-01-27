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В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка-зацепера - РИА Новости, 27.01.2025
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16:50 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/zatseper-1995745170.html
В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка-зацепера
В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка-зацепера - РИА Новости, 27.01.2025
В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка-зацепера
Полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стеклам кабины машиниста в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:50:00+03:00
2025-01-27T16:50:00+03:00
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
кратово
ирина волк
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стеклам кабины машиниста в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Подросток-зацепер не только совершил правонарушение, но и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Его нашли и задержали мои коллеги из транспортной полиции", - сказала Волк. Предварительно установлено, что подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом. На железнодорожной станции Кратово их заметила поездная бригада. Юные правонарушители спрыгнули с электропоезда, после чего один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины машиниста. В течение нескольких дней сотрудники транспортной полиции установили личности подростков и доставили их в отдел. В отношении стрелявшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Кроме того, полицейскими составлен административный протокол по статьей 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Младшему нарушителю по данной статье выписано предостережение. Законные представители обоих подростков привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250114/saratov-1993721473.html
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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), кратово, ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), Кратово, Ирина Волк
В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка-зацепера

В Подмосковье задержали стрелявшего из пистолета по кабине машиниста подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция задержала подростка-зацепера, из пневматического пистолета стрелявшего по стеклам кабины машиниста в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Подросток-зацепер не только совершил правонарушение, но и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Его нашли и задержали мои коллеги из транспортной полиции", - сказала Волк.
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Предварительно установлено, что подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом. На железнодорожной станции Кратово их заметила поездная бригада. Юные правонарушители спрыгнули с электропоезда, после чего один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины машиниста.
В течение нескольких дней сотрудники транспортной полиции установили личности подростков и доставили их в отдел. В отношении стрелявшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Кроме того, полицейскими составлен административный протокол по статьей 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Младшему нарушителю по данной статье выписано предостережение.
Законные представители обоих подростков привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоРоссияМосковская область (Подмосковье)КратовоИрина Волк
 
 
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