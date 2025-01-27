https://ria.ru/20250127/yugra-1995752027.html

Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре

Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре - РИА Новости, 27.01.2025

Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре

Завод по переработке автомобильных шин начал работу в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, он будет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:10:00+03:00

2025-01-27T17:10:00+03:00

2025-01-27T17:10:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

мегион

ханты-мансийский автономный округ

производство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Завод по переработке автомобильных шин начал работу в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, он будет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц, сообщает Фонд развития Югры. "ООО "Северная компания – МТУ" запустило в Мегионе завод по переработке автомобильных шин и выпуску товаров народного потребления. Открытие производства позволит перерабатывать изношенные автомобильные шины и другие резинотехнические изделия (РТИ) в резиновую крошку высокого качества", - говорится в сообщении. По данным Фонда, линия позволяет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц. Уточняется, что колесо на заводе перерабатывается полностью, без остатков, а в процессе переработки не происходят выбросы в атмосферу. Все три продукта переработки – резиновая крошка, металлический и текстильный корды – подлежат дальнейшему использованию и будут поставляться производственным компаниям региона, Белоруссии и Казахстана. Также завод будет принимать автомобильные шины от юридических лиц и населения и займется очисткой от отработанных автомобильных шин свалки в Нижневартовском районе. Инвестиционная емкость производственного объекта составила 15 миллионов рублей, добавили в Фонде развития Югры.

https://ria.ru/20250122/yugry-1995024389.html

https://ria.ru/20250120/sinergiya-1994634993.html

мегион

ханты-мансийский автономный округ

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мегион, ханты-мансийский автономный округ, производство