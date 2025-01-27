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Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре - РИА Новости, 27.01.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:10 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/yugra-1995752027.html
Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре
Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре - РИА Новости, 27.01.2025
Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре
Завод по переработке автомобильных шин начал работу в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, он будет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:10:00+03:00
2025-01-27T17:10:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
мегион
ханты-мансийский автономный округ
производство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Завод по переработке автомобильных шин начал работу в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, он будет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц, сообщает Фонд развития Югры. "ООО "Северная компания – МТУ" запустило в Мегионе завод по переработке автомобильных шин и выпуску товаров народного потребления. Открытие производства позволит перерабатывать изношенные автомобильные шины и другие резинотехнические изделия (РТИ) в резиновую крошку высокого качества", - говорится в сообщении. По данным Фонда, линия позволяет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц. Уточняется, что колесо на заводе перерабатывается полностью, без остатков, а в процессе переработки не происходят выбросы в атмосферу. Все три продукта переработки – резиновая крошка, металлический и текстильный корды – подлежат дальнейшему использованию и будут поставляться производственным компаниям региона, Белоруссии и Казахстана. Также завод будет принимать автомобильные шины от юридических лиц и населения и займется очисткой от отработанных автомобильных шин свалки в Нижневартовском районе. Инвестиционная емкость производственного объекта составила 15 миллионов рублей, добавили в Фонде развития Югры.
https://ria.ru/20250122/yugry-1995024389.html
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мегион
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мегион, ханты-мансийский автономный округ, производство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ, Производство
Завод по переработке автомобильных шин открылся в Югре

В Югре открылся новый завод по переработке резинотехнических изделий

© РИА Новости / Константин Чалабов/StenincontestСтарые шины отправляются на переработку
Старые шины отправляются на переработку - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов/Stenincontest
Старые шины отправляются на переработку. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Завод по переработке автомобильных шин начал работу в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, он будет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц, сообщает Фонд развития Югры.
"ООО "Северная компания – МТУ" запустило в Мегионе завод по переработке автомобильных шин и выпуску товаров народного потребления. Открытие производства позволит перерабатывать изношенные автомобильные шины и другие резинотехнические изделия (РТИ) в резиновую крошку высокого качества", - говорится в сообщении.
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По данным Фонда, линия позволяет перерабатывать до 90 тонн отходов в месяц.
Уточняется, что колесо на заводе перерабатывается полностью, без остатков, а в процессе переработки не происходят выбросы в атмосферу. Все три продукта переработки – резиновая крошка, металлический и текстильный корды – подлежат дальнейшему использованию и будут поставляться производственным компаниям региона, Белоруссии и Казахстана. Также завод будет принимать автомобильные шины от юридических лиц и населения и займется очисткой от отработанных автомобильных шин свалки в Нижневартовском районе.
Инвестиционная емкость производственного объекта составила 15 миллионов рублей, добавили в Фонде развития Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругМегионХанты-Мансийский автономный округПроизводство
 
 
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