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Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ

Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ

Актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Sostav со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:43:00+03:00

2025-01-27T13:43:00+03:00

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культура

россия

игорь янковский

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Sostav со ссылкой на источники.Причина смерти не указана.РИА Новости не удалось дозвониться в Ассоциацию коммуникационных агентств России, где он был одним из основателей.Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Родился 29 апреля 1951 года. В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.Янковский снялся более чем в двух десятках фильмов, включая "Приключения принца Флоризеля", "Голубка", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар" и другие. С 1992 года пришел в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь янковский