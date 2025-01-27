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Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ
Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ
Актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Sostav со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:43:00+03:00
2025-01-27T13:43:00+03:00
2025-01-27T21:20:00+03:00
культура
россия
игорь янковский
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Sostav со ссылкой на источники.Причина смерти не указана.РИА Новости не удалось дозвониться в Ассоциацию коммуникационных агентств России, где он был одним из основателей.Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Родился 29 апреля 1951 года. В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.Янковский снялся более чем в двух десятках фильмов, включая "Приключения принца Флоризеля", "Голубка", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар" и другие. С 1992 года пришел в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.
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РИА Новости
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россия, игорь янковский
Культура, Россия, Игорь Янковский
Умер актер Игорь Янковский, пишут СМИ
Актёр и медиаменеджер Игорь Янковский умер на 74-м году жизни
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Sostav
со ссылкой на источники.
Причина смерти не указана.
РИА Новости не удалось дозвониться в Ассоциацию коммуникационных агентств России, где он был одним из основателей.
Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Родился 29 апреля 1951 года. В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.
Янковский снялся более чем в двух десятках фильмов, включая "Приключения принца Флоризеля", "Голубка", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар" и другие. С 1992 года пришел в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.