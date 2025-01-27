Wizz Air опроверг сообщения об изменении авиамаршрутов
Wizz Air опроверг сообщения об изменении маршрутов из-за санкций против NIS
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321 neo авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi
Самолет Airbus A321 neo авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air опроверг РИА Новости сообщения об изменении авиамаршрутов вследствие прекращения заправки самолетов топливом "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), против которой США ввели санкции.
Ранее сербский авиационный портал Tango Six сообщил, что Wizz Air якобы перестал заправлять самолеты в белградском аэропорту из-за санкций США против компании NIS, вследствие чего базирующиеся в столице Словакии самолеты авиаперевозчика должны будут делать технические остановки для дозаправки в аэропортах Будапешта или Тимишоары.
"Wizz Air сможет решить вопрос со снабжением топливом самолетов в Сербии при помощи посредника, поэтому ее рейсы продолжат выполняться по ранее объявленному графику", - заявил авиаперевозчик.
Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии.
Сербский президент Александр Вучич сообщил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за порядка 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Он также попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее были озвучены 45 дней до 25 февраля.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений
11 января, 20:09