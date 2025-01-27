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В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 27.01.2025
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:51:00+03:00
2025-01-27T03:51:00+03:00
2025-01-27T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Телеканал ранее дважды за ночь сообщал о взрывах в области. "В Ивано-Франковской области в третий раз слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области прогремела третья серия взрывов