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В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:51 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vzryvy-1995614787.html
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 27.01.2025
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T03:51:00+03:00
2025-01-27T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Телеканал ранее дважды за ночь сообщал о взрывах в области. "В Ивано-Франковской области в третий раз слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивано-франковская область
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в мире, ивано-франковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области прогремела третья серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Телеканал ранее дважды за ночь сообщал о взрывах в области.
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Ивано-Франковской области в третий раз слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИвано-Франковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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