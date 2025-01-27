https://ria.ru/20250127/vzryvy-1995614787.html

В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 27.01.2025

В Ивано-Франковской области вновь прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:51:00+03:00

2025-01-27T03:51:00+03:00

2025-01-27T03:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в третий раз в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Телеканал ранее дважды за ночь сообщал о взрывах в области. "В Ивано-Франковской области в третий раз слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, ивано-франковская область, россия, вооруженные силы украины