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В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа - РИА Новости, 27.01.2025
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа
В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:44:00+03:00
2025-01-27T19:44:00+03:00
2025-01-27T21:14:00+03:00
россия
балашиха
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происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах."Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона, туристической газовой плитки в квартире жилого дома по адресу: Балашиха, микрорайон Новое Измайлово, улица Строителей. По предварительной информации, пострадала женщина", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что возгорания и разрушения конструкций здания не произошло.Как позднее уточнили в Министерстве здравоохранения Московской области, в результате инцидента пострадали два человека. Один из них находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести, второго врачи осмотрели на месте, в госпитализации он не нуждается. Медики проводят дообследования и оказывают всю необходимую помощь, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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балашиха
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россия, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа
В жилом доме в Балашихе взорвался туристический газовый баллон