https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа - РИА Новости, 27.01.2025

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:44:00+03:00

2025-01-27T19:44:00+03:00

2025-01-27T21:14:00+03:00

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах."Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона, туристической газовой плитки в квартире жилого дома по адресу: Балашиха, микрорайон Новое Измайлово, улица Строителей. По предварительной информации, пострадала женщина", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что возгорания и разрушения конструкций здания не произошло.Как позднее уточнили в Министерстве здравоохранения Московской области, в результате инцидента пострадали два человека. Один из них находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести, второго врачи осмотрели на месте, в госпитализации он не нуждается. Медики проводят дообследования и оказывают всю необходимую помощь, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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2025

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россия, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия