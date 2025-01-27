Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 27.01.2025 (обновлено: 21:14 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа - РИА Новости, 27.01.2025
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа
В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:44:00+03:00
2025-01-27T21:14:00+03:00
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах."Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона, туристической газовой плитки в квартире жилого дома по адресу: Балашиха, микрорайон Новое Измайлово, улица Строителей. По предварительной информации, пострадала женщина", — сказал собеседник агентства.Отмечается, что возгорания и разрушения конструкций здания не произошло.Как позднее уточнили в Министерстве здравоохранения Московской области, в результате инцидента пострадали два человека. Один из них находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести, второго врачи осмотрели на месте, в госпитализации он не нуждается. Медики проводят дообследования и оказывают всю необходимую помощь, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_152101322c0d7e735c4f847c1110e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

В жилом доме в Балашихе взорвался туристический газовый баллон

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В жилом доме в Балашихе взорвался газовый баллон, заявили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона, туристической газовой плитки в квартире жилого дома по адресу: Балашиха, микрорайон Новое Измайлово, улица Строителей. По предварительной информации, пострадала женщина", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что возгорания и разрушения конструкций здания не произошло.
Как позднее уточнили в Министерстве здравоохранения Московской области, в результате инцидента пострадали два человека. Один из них находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести, второго врачи осмотрели на месте, в госпитализации он не нуждается. Медики проводят дообследования и оказывают всю необходимую помощь, подчеркнули в ведомстве.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
2 июля 2024, 12:59
 
РоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала