https://ria.ru/20250127/vzryv-1995606245.html

В Черкасской области прогремел взрыв

В Черкасской области прогремел взрыв - РИА Новости, 27.01.2025

В Черкасской области прогремел взрыв

Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:01:00+03:00

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2025-01-27T01:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрыв прозвучал возле города Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "Поблизости от Черкасс слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". В Черкасской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черкасская область

украина

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Дарья Буймова

в мире, черкассы, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины