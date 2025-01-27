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В Кремле прокомментировали реакцию Запада на выборы в Белоруссии

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на выборы в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на выборы в Белоруссии

Кремль не считает возможным принимать во внимание реакцию Запада на выборы президента Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:38:00+03:00

2025-01-27T12:38:00+03:00

2025-01-27T12:38:00+03:00

белоруссия

россия

дмитрий песков

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кремль не считает возможным принимать во внимание реакцию Запада на выборы президента Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов. В разговоре с журналистами Песков назвал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии весьма предсказуемой. "Не считаем возможным принимать их во внимание", - добавил он.

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