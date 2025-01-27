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Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными - РИА Новости, 27.01.2025
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными
Генсек СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что избирательная кампания была... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:10:00+03:00
2025-01-27T12:10:00+03:00
2025-01-27T12:23:00+03:00
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александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Генсек СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что избирательная кампания была открытой, демократичной, прошла с соблюдением всех общепризнанных международных принципов проведения выборов."Открытыми, демократичными, прозрачными, с соблюдением всех демократических норм, общепризнанных международных принципов", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос, какими, по мнению наблюдателей СНГ, были выборы в Белоруссии. По его словам, выборы прошли достойно, организованно. "Мы считаем, что каждый избиратель имел возможность и право продемонстрировать свое волеизъявление. Результат налицо", - добавил собеседник.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов, с большим отрывом побеждая своих соперников.
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белоруссия, снг, в мире, сергей лебедев, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, СНГ, В мире, Сергей Лебедев, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными
Генсек СНГ Лебедев: выборы в Белоруссии были открытыми и демократичными