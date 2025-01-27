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Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными - РИА Новости, 27.01.2025
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12:10 27.01.2025 (обновлено: 12:23 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/vybory-1995676910.html
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными - РИА Новости, 27.01.2025
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными
Генсек СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что избирательная кампания была... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:10:00+03:00
2025-01-27T12:23:00+03:00
белоруссия
снг
в мире
сергей лебедев
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Генсек СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что избирательная кампания была открытой, демократичной, прошла с соблюдением всех общепризнанных международных принципов проведения выборов."Открытыми, демократичными, прозрачными, с соблюдением всех демократических норм, общепризнанных международных принципов", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос, какими, по мнению наблюдателей СНГ, были выборы в Белоруссии. По его словам, выборы прошли достойно, организованно. "Мы считаем, что каждый избиратель имел возможность и право продемонстрировать свое волеизъявление. Результат налицо", - добавил собеседник.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов, с большим отрывом побеждая своих соперников.
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белоруссия, снг, в мире, сергей лебедев, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
Белоруссия, СНГ, В мире, Сергей Лебедев, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Генсек СНГ назвал выборы в Белоруссии открытыми и демократичными

Генсек СНГ Лебедев: выборы в Белоруссии были открытыми и демократичными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Генсек СНГ, глава миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что избирательная кампания была открытой, демократичной, прошла с соблюдением всех общепризнанных международных принципов проведения выборов.
"Открытыми, демократичными, прозрачными, с соблюдением всех демократических норм, общепризнанных международных принципов", - сказал Лебедев, отвечая на вопрос, какими, по мнению наблюдателей СНГ, были выборы в Белоруссии. По его словам, выборы прошли достойно, организованно. "Мы считаем, что каждый избиратель имел возможность и право продемонстрировать свое волеизъявление. Результат налицо", - добавил собеседник.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов, с большим отрывом побеждая своих соперников.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
26 января, 19:36
 
БелоруссияСНГВ миреСергей ЛебедевАлександр ЛукашенкоВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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