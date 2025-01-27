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Выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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10:43 27.01.2025 (обновлено: 19:12 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/vybory-1995650115.html
Выборы президента Белоруссии
Выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Выборы президента Белоруссии
РИА Новости, 27.01.2025
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выборы президента белоруссии — 2025
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фото, фото, выборы президента белоруссии — 2025, белоруссия
Фото, Выборы президента Белоруссии — 2025, Белоруссия

Выборы президента Белоруссии

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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В минувшие выходные в Белоруссии прошли выборы президента.

Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

В минувшие выходные в Белоруссии прошли выборы президента.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По данным ЦИК, итоговая явка составила 85,70 процента.

Баннер выборов президента Белоруссии на Дворце Республики в Минске

По данным ЦИК, итоговая явка составила 85,70 процента.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске

На фото: Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На пост президента республики претеновали пять кандидатов: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Сергей Сыранков и Анна Канопацкая.

Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке №40 в Минске

На пост президента республики претеновали пять кандидатов: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Сергей Сыранков и Анна Канопацкая.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: уличный концерт в Минске

Уличный концерт в Минске в день выборов президента Белоруссии

На фото: уличный концерт в Минске

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82 процента голосов.

Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82 процента голосов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этот раз действующий президент победил с еще большим отрывом. Для сравнения: на предыдущих выборах в 2020 году за Лукашенко проголосовали 80,1 процента граждан.

Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

В этот раз действующий президент победил с еще большим отрывом. Для сравнения: на предыдущих выборах в 2020 году за Лукашенко проголосовали 80,1 процента граждан.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: иностранный наблюдатель на пресс-конференции председателя ЦИК Белоруссии

Иностранный наблюдатель на пресс-конференции председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии

На фото: иностранный наблюдатель на пресс-конференции председателя ЦИК Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Лукашенко уже объявил о главной задаче на будущий срок: не дать разорвать страну, сберечь ее для следующих поколений и обеспечить преемственность в развитии республики.

Пресс-конференция председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игоря Карпенко

Лукашенко уже объявил о главной задаче на будущий срок: не дать разорвать страну, сберечь ее для следующих поколений и обеспечить преемственность в развитии республики.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с победой на выборах.

Члены участковой избирательной комиссии проводят подсчет голосов после закрытия участка для голосования на выборах президента Республики Беларусь в Минске

Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с победой на выборах.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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ФотоВыборы президента Белоруссии — 2025Белоруссия
 
 
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