Выборы президента Белоруссии

В минувшие выходные в Белоруссии прошли выборы президента.
В минувшие выходные в Белоруссии прошли выборы президента.
По данным ЦИК, итоговая явка составила 85,70 процента.
По данным ЦИК, итоговая явка составила 85,70 процента.
На фото: Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске
На фото: Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске
На пост президента республики претеновали пять кандидатов: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Сергей Сыранков и Анна Канопацкая.
На пост президента республики претеновали пять кандидатов: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Сергей Сыранков и Анна Канопацкая.
На фото: уличный концерт в Минске
Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82 процента голосов.
Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82 процента голосов.
В этот раз действующий президент победил с еще большим отрывом. Для сравнения: на предыдущих выборах в 2020 году за Лукашенко проголосовали 80,1 процента граждан.
В этот раз действующий президент победил с еще большим отрывом. Для сравнения: на предыдущих выборах в 2020 году за Лукашенко проголосовали 80,1 процента граждан.
На фото: иностранный наблюдатель на пресс-конференции председателя ЦИК Белоруссии
На фото: иностранный наблюдатель на пресс-конференции председателя ЦИК Белоруссии
Лукашенко уже объявил о главной задаче на будущий срок: не дать разорвать страну, сберечь ее для следующих поколений и обеспечить преемственность в развитии республики.
Лукашенко уже объявил о главной задаче на будущий срок: не дать разорвать страну, сберечь ее для следующих поколений и обеспечить преемственность в развитии республики.
Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с победой на выборах.
Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с победой на выборах.