https://ria.ru/20250127/vulin-1995785928.html

Вулин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Аушвицу

Вулин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Аушвицу - РИА Новости, 27.01.2025

Вулин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Аушвицу

Россию не пригласили на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) потомки его устроителей из-за стыда поражения своих дедов во Второй мировой РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:44:00+03:00

2025-01-27T19:44:00+03:00

2025-01-27T19:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Россию не пригласили на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) потомки его устроителей из-за стыда поражения своих дедов во Второй мировой войне перед Красной Армией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Россию отказались в этом году пригласить на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. "В этот день в 1945 году части Красной Армии освободили Аушвиц. Немыслимые преступления немецкого народа и государства были награждены объединением Германии. Спустя 80 лет освобождение Аушвица отмечается в присутствии стран, которые проводили Холокост в Аушвице, таких как Германия и ее союзники или стран, обеспечивавших охрану, как Польша или Хорватия, но без представителей России – страны, которая победила Третий рейх и освободила Аушвиц", - подчеркнул Вулин. Он указал, что каждое новое зло начинается "после того, как забудут старое зло". "Внуки лагерных охранников и организаторов Аушвица не стыдятся их преступлений, но стыдятся их поражения. Поэтому запрещают России быть там, где ее деды были на правильной стороне мира, там, где свобода. Если еще есть живые узники Аушвица, спросите их, кому они обязаны своей жизнью – внукам красноармейцев или внукам солдат СС и вермахта. Если бы у ЕС был стыд, он понял бы, о чем я спрашиваю", - указал замглавы сербского правительства, которого цитирует его пресс-служба. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20250127/aushvits-1995716825.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

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в мире, россия, освенцим, германия, александр вулин, красная армия, евросоюз, юнеско