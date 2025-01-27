https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html

Вучич выступил с заявлением из-за массовых протестов в стране

Вучич выступил с заявлением из-за массовых протестов в стране - РИА Новости, 27.01.2025

Вучич выступил с заявлением из-за массовых протестов в стране

Президент Сербии Александр Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массовых протестов в стране студентов и сторонников оппозиции, которые... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:45:00+03:00

2025-01-27T17:45:00+03:00

2025-01-27T17:45:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

россия

александр вучич

ивица дачич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995768543_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_27649b23720c6fe378d0af1258f4b6fa.jpg

БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массовых протестов в стране студентов и сторонников оппозиции, которые блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Участники протестов студентов и оппозиции в Сербии в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок – Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране. Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича. "Важно сохранить стабильность, показать уважением к тем, кто мыслит иначе. Поэтому призываю компетентные госорганы, хорошо, что государственные и городские службы обеспечили все для сегодняшнего незаконного собрания и противозаконной блокады на Автокоманде. Очень важно, чтобы тут было достаточно туалетов, пожарных, скорой помощи, чтобы полиция не допустила никаких инцидентов, прежде всего ДТП", - заявил президент Сербии в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ). Глава МВД Ивица Дачич в понедельник сообщил, что президент Александр Вучич просил избежать применения полицией силы против протестующих, "такова его позиция я самого начала". "Важно также, чтобы мы хорошо понимали, что вещи в Сербии меняются исключительно демократическим путем. И когда это говорю, говорю это потому, что кажется, никогда не было важнее сохранить мир, стабильность и смотреть в будущее. И мы это сможем", - заявил сербский лидер. Демонстранты требуют публикации полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября обрушился козырек и погибли 15 человек, уголовной ответственности для причастных должностных лиц и освобождения от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Прокуратура в Нови-Саде в ночь на понедельник опубликовала очередную партию документов по реконструкции железнодорожного вокзала. Ожидается, что будет опубликована ещё одна партия документации. Президент Сербии в ночь на 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими привлечен к ответственности, увеличено финансирование из бюджета для госфакультетов на 20%.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html

https://ria.ru/20250116/voditel-1994038708.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, ивица дачич