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США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2025
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16:06 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vto-1995730924.html
США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник
США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2025
США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник
США при новой администрации Дональда Трампа продолжают блокировать работу расчетного органа всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на просьбу 130... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:06:00+03:00
2025-01-27T16:06:00+03:00
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экономика
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. США при новой администрации Дональда Трампа продолжают блокировать работу расчетного органа всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на просьбу 130 государств-членов, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 83-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано. Ряд членов заявили, что они с нетерпением ожидают консультаций, предложенных председателем Генерального совета, о том, как продвинуть текущие обсуждения реформы урегулирования споров", - сообщил источник. Как подчеркнул источник, представители Соединенных Штатов отметили, что 20 января состоялась инаугурация нового президента США, в настоящее время США переходят к новой администрации. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.
https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html
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сша, женева (город), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), экономика, в мире
США, Женева (город), Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика, В мире
США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник

Источник: США при Трампе продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. США при новой администрации Дональда Трампа продолжают блокировать работу расчетного органа всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на просьбу 130 государств-членов, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
«
"Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 83-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано. Ряд членов заявили, что они с нетерпением ожидают консультаций, предложенных председателем Генерального совета, о том, как продвинуть текущие обсуждения реформы урегулирования споров", - сообщил источник.
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Как подчеркнул источник, представители Соединенных Штатов отметили, что 20 января состоялась инаугурация нового президента США, в настоящее время США переходят к новой администрации.
Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.
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СШАЖенева (город)Дональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)ЭкономикаВ мире
 
 
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