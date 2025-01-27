Рейтинг@Mail.ru
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Российские военные нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:52:00+03:00
2025-01-27T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3119a55943078655d43a599ef1d9a832.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Так он отреагировал на сообщения о том, что российские войска почти одновременно освободили Великую Новоселку и город Дзержинск (украинское название — Торецк)."Это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины. Фактически это катастрофа", — заявил эксперт.Как отметил Меркурис, населенный пункт Великая Новоселка удерживал остатки украинской обороны на юго-западе Донбассе, а его освобождение открывает русским дорогу на Днепр.В середине января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что город Дзержинск полностью перешел под контроль российских войск. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории города, противник оставался частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе.В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.
https://ria.ru/20250127/donbass-1995721456.html
https://ria.ru/20250127/tramp-1995745616.html
донецкая народная республика
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d6d02df085796cd31357e8fd2c406bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

Аналитик Меркурис: Россия нанесла ВСУ стратегический удар в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Так он отреагировал на сообщения о том, что российские войска почти одновременно освободили Великую Новоселку и город Дзержинск (украинское название — Торецк).
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе
Вчера, 15:34
"Это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины. Фактически это катастрофа", — заявил эксперт.
Как отметил Меркурис, населенный пункт Великая Новоселка удерживал остатки украинской обороны на юго-западе Донбассе, а его освобождение открывает русским дорогу на Днепр.
В середине января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что город Дзержинск полностью перешел под контроль российских войск. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории города, противник оставался частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе.
В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.
Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала