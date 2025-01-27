https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

Российские военные нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:52:00+03:00

2025-01-27T18:52:00+03:00

2025-01-27T18:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Так он отреагировал на сообщения о том, что российские войска почти одновременно освободили Великую Новоселку и город Дзержинск (украинское название — Торецк)."Это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины. Фактически это катастрофа", — заявил эксперт.Как отметил Меркурис, населенный пункт Великая Новоселка удерживал остатки украинской обороны на юго-западе Донбассе, а его освобождение открывает русским дорогу на Днепр.В середине января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что город Дзержинск полностью перешел под контроль российских войск. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории города, противник оставался частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе.В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.

https://ria.ru/20250127/donbass-1995721456.html

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донецкая народная республика

запорожская область

россия

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