https://ria.ru/20250127/vsu-1995778610.html

Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР

Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 27.01.2025

Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР

Бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:40:00+03:00

2025-01-27T18:40:00+03:00

2025-01-27T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Савченко. "Поехал на позиции на пару дней, в итоге это затянулось почти на месяц. Снабжали, но такое себе. Плохо. Воды и провизии было мало, БК (боекомплект – ред.) был", - рассказал он. По его словам, командование ВСУ, понимая, что они находятся уже в полуокружении, не проводило ротацию и не выводило личный состав. "Я даже не знаю, что сказать. Позиции не очень были выгодные. Получается, почти в окружение забросили. Не совсем в окружение, но явно к этому шло, и надо было раньше выводить отсюда. Немного не здраво, что в мясорубку такую... Много людей потеряли. Обещали пару дней, а вышло месяц. На все вопросы информация только одна была: некем менять", - отметил он. По его словам, морпехи 40-ой бригады ВС РФ оказали помощь раненому осколками гранаты бойцы ВСУ и эвакуировали группу из трех пленных в тыл. Министерство обороны России в понедельник сообщило об освобождении населенного пункта Великие Новоселки в ДНР.

https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html

https://ria.ru/20250125/moldavija-1995444248.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф