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Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 27.01.2025
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18:40 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vsu-1995778610.html
Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР
Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 27.01.2025
Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР
Бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:40:00+03:00
2025-01-27T18:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Савченко. "Поехал на позиции на пару дней, в итоге это затянулось почти на месяц. Снабжали, но такое себе. Плохо. Воды и провизии было мало, БК (боекомплект – ред.) был", - рассказал он. По его словам, командование ВСУ, понимая, что они находятся уже в полуокружении, не проводило ротацию и не выводило личный состав. "Я даже не знаю, что сказать. Позиции не очень были выгодные. Получается, почти в окружение забросили. Не совсем в окружение, но явно к этому шло, и надо было раньше выводить отсюда. Немного не здраво, что в мясорубку такую... Много людей потеряли. Обещали пару дней, а вышло месяц. На все вопросы информация только одна была: некем менять", - отметил он. По его словам, морпехи 40-ой бригады ВС РФ оказали помощь раненому осколками гранаты бойцы ВСУ и эвакуировали группу из трех пленных в тыл. Министерство обороны России в понедельник сообщило об освобождении населенного пункта Великие Новоселки в ДНР.
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Солдат ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке в ДНР

Солдат бригады ВСУ месяц обманом держали в полуокружении в Великой Новоселке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Бойцов 110-ой бригады ВСУ обманом месяц держали на позициях в Великой Новоселке в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Савченко.
"Поехал на позиции на пару дней, в итоге это затянулось почти на месяц. Снабжали, но такое себе. Плохо. Воды и провизии было мало, БК (боекомплект – ред.) был", - рассказал он.
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По его словам, командование ВСУ, понимая, что они находятся уже в полуокружении, не проводило ротацию и не выводило личный состав.
"Я даже не знаю, что сказать. Позиции не очень были выгодные. Получается, почти в окружение забросили. Не совсем в окружение, но явно к этому шло, и надо было раньше выводить отсюда. Немного не здраво, что в мясорубку такую... Много людей потеряли. Обещали пару дней, а вышло месяц. На все вопросы информация только одна была: некем менять", - отметил он.
По его словам, морпехи 40-ой бригады ВС РФ оказали помощь раненому осколками гранаты бойцы ВСУ и эвакуировали группу из трех пленных в тыл.
Министерство обороны России в понедельник сообщило об освобождении населенного пункта Великие Новоселки в ДНР.
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